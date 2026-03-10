Fantastični krimi triler ponovo je hit na Netfliksu

Film je premijerno prikazan 24. septembra 1999. godine, ali ga publika obožava i danas.

Većina pripadnika generacije Z radije će pogledati novu seriju na Netfliksu nego film snimljen prije nekoliko decenija. Ako godina snimanja počinje brojem 19, mnogi mlađi gledaoci će ga preskočiti i radije izabrati novija ostvarenja sa savremenim glumcima.

Preporuke roditelja često dočekuju sa dozom skepticizma, jer se smatra da filmovi nastali prije 2000. godine nemaju onaj "wow" efekat koji traži publika navikla na brzu dinamiku.

Ipak, jedan stariji film posljednjih dana ponovo je privukao veliku pažnju publike. Kriminalistički triler "Double Jeopardy" postao je veoma gledam film na Netfliksu u Srbiji, što pokazuje da i starija ostvarenja mogu pronaći novu publiku.

O čemu govori film?

U režiji Brusa Beresforda, „Double Jeopardy“ je napet film brze radnje koji gledaoce drži u neizvesnosti do samog kraja. Tokom sat i 45 minuta trajanja, priča ni u jednom trenutku ne gubi tempo.

Ešli Džad tumači Libi Parsons, odlučnu i snalažljivu ženu koja je lažno optužena za ubistvo svog supruga. Ona kreće u potragu za sinom i borbu za pravdu, a Džad uvjerljivo prikazuje snagu i inteligenciju žene koja se nalazi pod ogromnim pritiskom.

U sporednim ulogama pojavljuju se Tomi Li Džouns i Brus Grinvud, koji dodatno produbljuju priču i pojačavaju napetost. Ipak, upravo gluma Ešli Džad nosi čitav film i drži publiku zainteresovanom za sudbinu njenog lika.

Uspjeh na bioskopskim blagajnama i reakcije kritike

Film je premijerno prikazan 24. septembra 1999. godine. Sa produkcijskim budžetom od 40 miliona dolara, "Double Jeopardy" je u bioskopima zaradio 177,8 miliona dolara, što se smatra solidnim komercijalnim uspjehom.

Kritičari, međutim, nisu bili naročito oduševljeni, pa film na sajtu Rotten Tomatoes ima ocjenu od svega 28 odsto. Ipak, Ešli Džad je osvojila nagradu za omiljenu glumicu na šestoj dodjeli Blockbuster Entertainment Awards, a film je tri nedjelje zaredom bio najgledaniji u bioskopima.

Reditelj Brus Beresford, iako nije najpoznatiji upravo po ovom filmu, ima uspješnu karijeru koja uključuje naslove poput Breaker Morant, Tender Mercies i Driving Miss Daisy. Tokom karijere režirao je više od 25 filmova, pokazujući veliku svestranost i pripovedačku vještinu.