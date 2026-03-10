Nakon izraelskog napada na iransko naftno skladište blizu Teherana, grad je prekrila toksična, crna kiša, a dim se širi. Lokalni stanovnici ističu da osjećaju peckanje u grlu, a nedavno su dobili upozorenje da ne izlaze napolje.

Prema iranskoj agenciji IRNA, od subote uveče do nedelju u zoru snažno su bombardovane ključne baze za snabdijevanje gorivom u Šahranu, sjeverozapadno od Teherana, skladišni kompleksi goriva u Reju, južni rafinerijski pogoni i grad Karadž na zapadnim obodima.

Eksplozije u rezervoarima nafte oslobodile su velike količine otrovnog gasa i dima.

Gusti dim od požara blokirao je sunce, bacajući Teheran u tamu ujutro 8. marta. Vozači su palili svjetla na vozilima tokom dana.

Snage bezbijednosti nosile su specijalne maske i kontrolisale saobraćaj, navodi se.

Apokalipsa u gradu sa 10 miliona ljudi: Rijeke vatre na ulicama, sve je prekrio crni dim, pada toksična kiša

Nafta iz pogođenih postrojenja procurela je u dio teheranskog kanalizacionog sistema, a u glavnom gradu Irana potekle su "rijeke vatre" pored ulica.

Crna kiša u Teheranu

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se crna, naftna kiša u Teheranu, sa mrljama i pepelom na krovovima, balkonima i ulicama.

Horrifying footage from Iran



The US and Israel struck oil storage tanks near Tehran.



Crude oil spilled into the sewage and drainage systems, causing rivers of fire to literally flow through the streets.



According to the latest video, the storage facilities are still…pic.twitter.com/Tj9JzReUin — NEXTA (@nexta_tv)March 8, 2026

"Situacija je toliko zastrašujuća da je teško opisati. Dim je prekrio čitav grad. Imam ozbiljnih problema sa disanjem i osjećam peckanje u očima i grlu, kao i mnogi drugi. Ipak, ljudi i dalje moraju da izlaze napolje jer nemaju izbora. Mnoge radnje su se danas ponovo otvorile, ali su ubrzo zatvorene jer je nemoguće ostati napolju", rekla je “Gardijanu” jedna stanovnica Teherana preko glasovnih poruka, opisujući situaciju kao “apokaliptičnu”.

"Peku me oči, u vazduhu je neobjašnjiv miris"

Iranski Crveni polumjesec (ICP) upozorio je na rizik od toksične kiše nakon eksplozija u naftnim postrojenjima u Iranu. ICP je upozorio civile da takva kiša može da izazove hemijske opekotine kože i oštećenje pluća.

ICP je dao uputstva građanima da nakon eksplozija naftnih postrojenja ni pod kojim uslovima ne napuštaju svoje domove, a da se, ukoliko su napolju, odmah sklone ispod betonskih ili metalnih krovova i da izbjegavaju da se sklone ispod drveća.

The oil is flowing into the sewers and the streets are on fire in Tehranpic.twitter.com/00vKSORe5D — Conflict Radar (@Conflict_Radar)March 7, 2026

Drugi stanovnik Irana rekao je “Gardijanu” da je strah od udisanja toksičnog gasa i dodirivanja bilo čega na šta su pale toksične materije kao tokom pandemije kovida.

"Plašimo se da očistimo prozore i balkone. Svuda je čađ i ne želimo da je dodirujemo ni sa rukavicama. Oči me peku, a gledam kako ljudi napolju bez maski nastavljaju sa svojim životima. Ja nisam toliko hrabar. U vazduhu je neki miris koji ne mogu da objasnim", rekao je on.

"Dan izgleda kao noć bez mjeseca"

Kad je Izrael gađao naftno skladište u Reju, jedna 39-godišnja stanovnica Teherana navela je da “grad gori” i da je “dim ispunio ulice”. U nedelju ujutro je napustila prijestonicu, navodeći da skladište u Reju i dalje gori.

"Suludo je, jer je noćas izgledalo kao da je dan, a tokom dana je bilo toliko mračno, kao da je noć bez mjeseca. Mračno kao naše budućnosti", rekla je ona, dodajući da nije vidjela nijednu pticu na nebu dok je napuštala Teheran.

I drugi Iranci su rekli da se “noć pretvorila u dan”. Muškarac u 30-im godinama iz Karadža rekao je BBC-u da se nebo osvijetlilo i da se pojavio “ogromni crveni oblak”.

"Nismo znali šta se dešava", rekao je on, dodajući da je, kad se popeo na krov svoje kuće, video lokalno naftno skladište u plamenu.

Još jedna stanovnica Teherana rekla je BBC-u da je grad bio prekriven dimom.

"Možete da osjetite miris paljevine. Ne mogu da vidim sunce. Dim je užasan. I dalje je tu. Veoma sam umorna", rekla je ona.