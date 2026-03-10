Poslednja zatvorska čuvarka koja je vidjela Džefrija Epstina živog našla se pod istragom FBI-ja nakon otkrića o sumnjivim finansijskim transakcijama prije njegove smrti, što ponovo produbljuje misteriju ovog slučaja.

Posljednja čuvarka zatvora koja je vidjela Džefrija Epstina živog u njegovoj ćeliji navodno je obavila sumnjive transakcije neposredno prije smrti se**ualnog prestupnika. Ovo doprinosi mnogim misterijama koje okružuju smrt milijardera.

Mnogo neodgovorenih pitanja i dalje okružuje mračni Epstinov slučaj. Uprkos objavljivanju miliona dokumenata od strane Ministarstva pravde SAD u januaru 2026. godine, ključni element istrage i dalje podstiče sumnje: okolnosti koje su okružile smrt se**ualnog prestupnika.

Nova otkrića ponovo su rasplamsala misteriju. Poslednji zatvorski čuvar koji je vidio Džefrija Epstina živog sada je u centru istrage FBI-ja. Pored falsifikovanja izvještaja, zaposleni u popravnom domu u kojem je Epstin bio zatvoren navodno je izvršio nekoliko sumnjivih transakcija u mjesecima koji su prethodili njegovoj smrti.

Sumnjivi bankovni transferi

Sedam godina nakon smrti Džefrija Epstina, pronađenog mrtvog u svojoj ćeliji u Metropolitanskom zatvoru u Njujorku u avgustu 2019. godine, sumnje i dalje postoje. Šta se zaista dogodilo sa ozloglašenim milijarderom koji je predvodio lanac trgovine ljudima u svrhu se**ualne eksplozije koji je potresao Sjedinjene Države? Samoubistvo? Ubistvo? Uznemirujući novi dokazi koje je otkrio FBI dovode u pitanje nalaze istrage, koja je Epstinovu smrt proglasila samoubistvom.

Tova Noel, čuvarka u zatvoru u kojem je bio zatvoren ozloglašeni finansijer, bila je posljednja osoba koja ga je videla živog. Stoga je ona ključni svjedok u rasvetljavanju onoga što se dogodilo u noći 10. avgusta 2019. godine u ćeliji Džefrija Epstina, koja se nalazila samo 4,5 metara od kancelarije čuvara.

Označena kao osoba od interesa od strane FBI-ja, Tova Noel je privukla pažnju istražitelja izvršivši 12 "sumnjivih" novčanih transfera u mjesecima koji su prethodili Epstinovoj smrti, prema dokumentima Ministarstva pravde SAD (DoJ). U novembru 2019. godine, banka staratelja prijavila je FBI-ju "izvještaj o sumnjivim aktivnostima", navodeći da je njihov klijent prvi depozit gotovine izvršio u oktobru 2018. Manje od dvije nedjelje prije Epstinove smrti, otišla je do bankomata i izvršila poslednji depozit od 5.000 dolara na svoj bankovni račun.

Misteriozna noć 10. avgusta

Međutim, iako je Tova Noel otpuštena, zajedno sa svojim kolegom Majklom Tomasom, nikada nije ispitivana pod zakletvom o ovim bankarskim transakcijama. Njeno puštanje iz zatvora nije bilo povezano sa ovim isplatama, već je uslijedilo nakon ozbiljnih optužbi u vezi sa noći smrti kriminalca.Uveče 9. avgusta 2019. godine, u 19:49 časova, Džefri Epstin se vratio u ćeliju nakon posete advokatu.

Pratili su ga Tova Noel i još jedan policajac. U 22:00 časa, dvojica policajaca su propustila dnevno prebrojavanje, ali su potpisali izvještaj u kojem su naveli suprotno. Dva čuvara su navodno falsifikovala dokumenta tvrdeći da su provjeravali Džefrija Epstina dan prije njegovog samoubistva, prenosi Blick. Međutim, snimci sa sigurnosnih kamera pokazuju da nijedan od zaposlenih nije posjetio milijardera duže od osam sati u ćeliji koja se nalazi pored njihove kancelarije. Krivične prijave protiv dvojice kolega su odbačene.

U 22:40, misteriozna narandžasta figura pojavila se na snimku nadzorne kamere u blizini ćelije osramoćenog finansijera, noseći posteljinu. Generalni inspektor Ministarstva pravde identifikovao je Tovu Noel i izjavio da je to bio "posljednji put da je službenik za korekcije prišao jedinom ulazu na sprat SHU", gde je Epstin bio držan. Međutim, stražarka je izjavila da "nikada nije dijelila posteljinu" jer je već bila obezbijeđena od strane prethodne smjene. Svjedočila je da ne zna zašto je Epstin imao dodatnu posteljinu u ćeliji. Drugi stražar je spavao između 22:00 i ponoći.

Uznemirujuće pretrage na Guglu

Još jedan zabrinjavajući element baca sumnju na umiješanost Tova Noel u smrt Džefrija Epstina. U 5:42 ujutru, stražarka je izvršila pretragu na Guglu, ukucavši "najnovije vijesti o Epstinu u zatvoru". U 5:52 ujutru, ponovila je istu pretragu. U 6:30 ujutru, manje od 40 minuta kasnije, njen kolega Majkl Tomas je pronašao osuđenog se**ualnog prestupnika bez svijesti u ćeliji.

U svom stručnom izvještaju od 66 stranica, FBI ističe internet pretrage koje se poklapaju sa iznenadnom smrću zatvorenika. Međutim, Tova Noel negira da je sprovela te pretrage, uprkos istoriji koju je otkrio njen poslovni računar. Takođe je negirala bilo kakvu umiješanost u smrt se**ualnog prestupnika.

"Gospođica Noel je ubila Džefrija"

Međutim, među dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde, bilješke FBI-ja otkrivaju intervju sa anonimnim zatvorenikom koji tvrdi da su stražari u Metropolitanskom zatvoru razgovarali o prikrivanju Epstinove smrti ujutru kada je preminuo. Rukom pisan izvještaj od pet stranica ukazuje da je zatvorenik izjavio da se probudio u noći 10. avgusta zbog buke u "specijalnoj stambenoj jedinici" gdje je Epstin bio držan i da je čuo policajce kako viču "Diši! Diši!" oko 6:30 ujutru.

Zatvorenik je dodao da je čuo nekoga kako kaže "ubio si tog tipa" za doručkom pred ostalim zatvorenicima. U poruci se pominje da je jedna čuvarka navodno odgovorila: "Ako je mrtav, zataškaćemo to i imaće alibi - moji oficiri". U hodnicima se među zatvorenicima već širila glasina: "Gospođica Noel je ubila Džefrija".