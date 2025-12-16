Virtus gostuje Partizanu u 16. kolu Evrolige, a pred dolazak u Beograd trener Duško Ivanović govorio je o očekivanjima u Areni

Partizan dočekuje Virtus u 16. kolu Evrolige, riječ je o ekipama koje su jedna pored druge na tabeli, te nas u Beogradskoj areni očekuje velika borbe. Trener kluba iz Bolonje Duško Ivanović govorio je o problemima koje ima njegova ekipa pred duplo gostovanje u Srbiji.

Virtus je na "produženom vikendu" u Beogradu, najprije će u srijedu igrati protiv Partizana od 20.30 sati, a onda u petak protiv Crvene zvezde od 20.45. Kad je riječ o prvoj utakmici, Ivanović se osvrnuo na niz pobjeda Partizana: "Teška je utakmica prije nama, protiv ekipe koja je dobro igrala u poslednje četiri utakmice", započeo je bivši trener crveno-bijelih.

Ivanović je naglasio da Partizan ima mentalno jak tim, što bi moglo biti tajno "oružje" crno-bijelih u ovom meču. "Atmosfera u Beogradskoj areni je svakako prednost za Partizan, ali prije svega, oni su mentalno vrhunski tim. Imaju raznovrsnu igru i mogu da iskoriste i igru jedan na jedan, kao i igru u reketu. Da bismo pobijedili, biće nam potrebna doslednost tokom cijele utakmice i visok nivo intenziteta, pokušaćemo da pobijedimo, tako da ćemo morati da igramo najbolje što možemo", rekao je trener Virtusa.

Virtus je u poslednjem meču poražen od Hapoela, vrlo tesnim rezultatom, a nakon toga iz od Milana u domaćem šampionatu, ali je prethodno, u 14. kolu Evrolige, uspio da savlada Dubai, te se može reći da ovaj tim ima potencijal da nadigra bilo kog rivala. Problem ekipe Duška Ivanovića je svakako pad forme Karsena Edvardsa, koji u poslednjem evroligaškom meču za 23 minuta nije mogao da pogodi gotovo ništa - šutirao je 1-11 iz igre i susret je završio da dva poena.

Takođe, još jedan problem za ovaj tim je i povreda Meta Morgana, zbog njegovog odsustva, a pored loše igre Edvardsa napad Virtusa je preopterećen. Morgan je zadobio povredu lijeve ruke u meču protiv Hapoela i još nije poznato da li će biti na raspolaganju timu.