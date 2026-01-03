Real Madrid je u 19. kolu Evrolige pobijedio Dubai.

Izvor: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia

Košarkaši Real Madrida ostvarili su ubjedljivu pobjedu nad Dubaijem i na svom terenu slavili rezultatom 107:93, u okviru 19. kola Evrolige. Razigrani reprezentativac Srbije Aleksa Avramović nije mogao da utiče na pobjedu domaćina koji je u drugoj četvrtini prelomio meč. Tako je Dubai posle četiri vezane pobjede u elitnom takmičenju i ABA ligi zabilježio poraz.

Prva četvrtina bila je izjednačena i završena sa vrlo malom prednosti za domaćina (27:24), ali je Dubai u drugom kvartalu zaigrao sjajno i slavio sa 34:17, odlazeći na poluvrijeme sa 58:44 i prednošću od 14 poena. Ipak, u drugom poluvremenu uslijedila je raspad igre Dubaija. Real se tokom treće četvrtine vratio u egal (74:73), a u posljednjoj četvrtini zabilježio ubjedljiv preokret i završio meč sa čak 14 poena razlike (107:93).

Najefikasniji u timu Reala bio je Mario Hezonja sa 20 poena, pet skokova i dvije asistencije, dok su ga pratili Fakundo Kampaco i Trej Lajls sa po 17 poena. Alberto Abalde je ubacio 13, a Gabrijel Dek 12 poena uz sedam skokova. Kod Dubaija se istakao Dvejn Bejkon sa 26 poena, dok ga je pratio Mekinli Rajt sa 14 poena i šest asistencija. Dvocifreni su bili i srpski reprezentativci Aleksa Avramović sa 13 poena i sedam asistencija, kao i Filip Petrušev sa 11 poena.

Poslije ove pobjede, Real Madrid se nalazi na 10. mjestu Evrolige sa 11 pobjeda i osam poraza, dok je Dubai na 13. poziciji sa skorom 9-10. U narednom kolu Real gostuje ASVEL-u, dok Dubai putuje u Izrael na duel sa Hapoelom.