Predmet optužnice je ubistvo Adisa Spahića i Damira Hodžića i otmica i ubistvo Mila Radulovića od kriminalne organizacije čiji pripadnik je i Milić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici predalo optužnicu protiv Bobana Milića, zbog sumnje da je učinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, saopštili su iz SDT-a, prenosi Dan.

"Predmet optužnice je lišenje života oštećenih A.S. i D.H., i otmica i lišenje života oštećenog M.R., od strane kriminalne organizacije čiji pripadnik je i okrivljeni, u drugoj polovini 2020. godine, na teritoriji opštine Danilovgrad", navodi se u saopštenju.

Kako je okrivljeni u bjekstvu, na predlog Specijalnog državnog tužilaštva, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici je donio odluku da mu se odredi pritvor i naredio da se za njim raspiše potjernica.