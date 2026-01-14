Pomoćni trener Partizana Mirko Ocokoljić dobio je ćerku Maru.

Pomoćni trener KK Partizan Mirko Ocokoljić postao je otac po prvi put. Stručnjak koji je vodio crno-bijele sa klupe posle odlaska Željka Obradovića je na startu nove godine dobio najljepše moguće vijesti.

Njegova supruga Marija donijela je na svijet djevojčicu Maru, a čestitka iz Partizana je ekspresno stigla.

"Naš trener Mirko Ocokoljić i njegova supruga Marija, postali su roditelji ćerke Mare! Čestitamo od srca i želimo puno sreće i dobrog zdravlja maloj Mari!", stoji u objavi crno-bijelih.