Prema informacijama koje stižu iz Litvanije došlo je do sukoba između Mirka Ocokoljića i Džabarija Parkera posle poraza Partizana

Izvor: MN Press

Partizan se obrukao u Kaunasu i ubjedljivo izgubio od Žalgirisa (109:68). Bura se ne stišava poslije debakla crno-bijelih, a u glavnoj ulozi je Džabari Parker. Navodno je ušao u sukob sa Mirkom Ocokoljićem ispred svlačionice, nakon utakmice.

To su informacije koje prenosi litvanski „BasketNews“, pozivajući se na svoje novinare koji su bili na licu mjesta i navodno vidjeli šta se tada dogodilo. Haos se, prema tim navodima, nastavio i poslije meča.

U tekstu se navodi da je Parker inicirao svađu tako što je stajao naslonjen na vrata svlačionice i čekao Ocokoljića. Potom je došlo do rasprave između njih, a Mirko mu, kako se navodi, nije ostao dužan, već je imao spremne odgovore na zamjerke američkog košarkaša.

Da li Džabari protestuje?

Tokom meča, krajem druge četvrtine, Parker je odbio da skoči za „mrtvu loptu“ sa rivalom i nije se ni potrudio da stigne do nje. Upravo zbog te situacije novinari su nakon utakmice pitali Ocokoljića da li je riječ o nekoj vrsti Džabarijevog protesta.

– Mislim da je to pitanje koje treba njemu da postavite. On je košarkaš, kao i svi u timu. Očekujemo od igrača da pokušaju da daju maksimum. U ovom meču nije bio samo on, već cijeli tim. Imam i ja odgovornost. Možda nijesam dovoljno dobro pripremio ekipu. Svi snosimo dio odgovornosti – poručio je Ocokoljić.