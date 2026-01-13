Litvanski stručnjak produžio ugovor sa šampionom Evrope do 2029.
Litvanski stručnjak Šarunas Jasikevičijus (49) vodiće Fenerbahče još tri godine. Trener koji je Feneru doneo titulu Evrolige prošle godine ozvaničio je svoj ostanalk do 2029 i klub je to zvanično potvrdio.
"Njegov doprinos našim istorijskim uspjesima je jedan od najvećih. Postigli smo trogodišnji sporazum i ekipa i ove godine juri velike ciljeve", saopštio je Fenerbahče.
Fenerbahče je uz lijepe riječi na račun Litvanca na njegov račun uputio i želje za velikim brojem pobjeda i za niz šampionskih titula.
Šarunas Jasikevičijus je potpisao: Oglasio se šampion Evrope sa najvažnijom viješću
Jasikevičijus vodi Fener od 2023. godine i dolaska iz Barselone. U Istanbulu je ostvario najuspješniji period trenerske karijere, započete na klupi Žalgirisa 2014 - najprije kao asistent, a potom i kao trener koji je vodio litvanski klub do Fajnal-fora u Beogradu 2018.
Njegov tim trenutno je petoplasirani na tabeli Evrolige, sa skorom 13-7.