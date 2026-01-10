Deni Avdija je posle pobjede protiv Hjustona odgovorio na sve prozivke i priče o tome da ga sudije štite. Neka se mnogi zapitaju...

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Deni Avdija, košarkaš Portlanda porijeklom sa Kosova, jasno je reagovao na navode da „sudije štite njega“ nakon dva meča protiv Hjustona u razmaku od dva dana. Prvi meč Portland je dobio 103:102, a Avdija je ubacio čak 41 poen, dok je u drugom meču postigao 20 poena (111:105).

„Hajde da pričamo o tome. Ja igram košarku, čak i kad izgubim, prihvatam to. Ne igram za faulove, ali će me faulirati, to je deo igre. Agresivan sam i započinjem kontakt – to je moj stil igre. Ako je teško zaustaviti me, moraš da nađeš drugi način ili priznaš“, poručio je Avdija.

Košarkaš Hjustona Tari Ison ranije je komentarisao da „Avdiju štite zebre“, aludirajući na pomoć sudija, što je Avdiju nasmijalo. „Definitivno je zabavno dobiti tim dve noći zaredom, posebno posle svih izgovora iz svlačionice“, dodao je Avdija.

Kako Avdija igra ove sezone?

Deni Avdija pruža fenomenalne partije u dresu Portlanda u tekućoj sezoni. Ima prosek od 26,1 poen, 7,1 skok i 7 asistencija po utakmici. Nedavno je protiv San Antonija upisao i tripl-dabl i to za svoj 25. rođendan.

Kada su u pitanju slobodna bacanja zanimljivo je da je Avdija na samom vrhu, izveo je 386 penala, dao 309 (80,1 odsto). Iza njega su Luka Dončić (273/348) i Šej Gildžus-Aleksander (302/339).