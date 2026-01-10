Njihov lider Vladimir Mihailović, bivši bek Budućnosti, u dosadašnjem dijelu sezone igra izvanredno i ključni je za ambicije tima da se plasira u TOP 8.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Volija u nedjelju od 17:30 časova gostuju u dvorani „Krešimir Ćosić“ kod Zadra, u okviru 14. kola AdmiralBet ABA lige. Nakon razočaravajućeg poraza od Panioniosa u Atini, „plavo-bijeli“ traže način da se vrate pobjedama i energiji s kraja 2025. godine.

Zadar, poznat po borbenom identitetu i nepredvidivim rezultatima, neće biti lak protivnik. Njihov lider Vladimir Mihailović, bivši bek Budućnosti, u dosadašnjem dijelu sezone igra izvanredno i ključni je za ambicije tima da se plasira u TOP 8.

Tradicionalno, skor međusobnih susreta favorizuje Budućnost – 32 pobjede u 45 duela, uključujući 12:10 u Zadru. Ipak, zbog zgusnutog rasporeda i kvalitetnog protivnika, naš tim će morati da pruži maksimum, naročito u odbrani, kako bi izborio pobjedu i pripremio teren za naredni duel s Lietkabelisom.