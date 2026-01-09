Nekadašnji kapiten Partizana podsjetio se perioda u Humskoj i posebno se osvrnuo na odnos sa Željkom Obradovićem.

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Barselone koji predvodi nekadašnji kapiten crno-bijelih Kevin Panter. Američki šuter se pred duel sa nekadašnjim timom podsjetio perioda u Humskoj i saradnje sa Željkom Obradovićem.

Panter je prethodno nosio dres Crvene zvezde i nije mu bilo lako da donese ovu odluku, ali se ispostavilo da nije pogriješio. Razgovor sa Obradovićem je presudio, iako je njegova ambicija bila da te sezone igra Evroligu.

"Čovječe, ludilo... Potpuno ludilo. Ne znam da li je to neko uradio. Nije bila laka odluka, zaista nije bila laka. Znao sam šta će ljudi da kažu, što je i normalno... Ideš tamo samo zbog para. Međutim, Partizan je bila posebna priča, poseban projekat... Poseban trener. On je taj tip... Najveći trener. Mnogo faktora je tu bilo. Vjerovatno ključan je razgovor sa Obradovićem koji mi je objasnio širu sliku. Bez obzira na pare koje su mi ponudili, bio sam blizu da odbijem, jer sam htio da igram Evroligu, ali nešto u meni mi je reklo... Prihvati... I prihvatio sam. Iskreno, samo sam poslušao trenera. Vjerujte mi, ja znam kako da kažem ne. Nemam problema sa tim. Ako mi se nešto ne sviđa, onda mi se ne sviđa. U tom momentu sve se poklopilo i vjerovao sam Obradoviću i prelomio", rekao je Panter u intervjuu za "Mozzartsport".

Već sledeće sezone ispunio je cilj, Partizan se vratio na najveću košarkašku scenu i umalo su stigli do Fajnal-fora Evrolige.

"Nije bilo lako u Beogradu. Posebno druge i treće sezone, jer bukvalno nisam mogao da šetam ulicama koliko su mi ljudi prilazili. Smijem se kada sada pomislim na to. Bili smo kao rok end rol bend. Stvarno je bilo tako, ali se sjetim prve sezone. Svi su rekli da sam poludio što idem u Partizan, sada to niko ne može da kaže niti ikome pada na pamet da kaže da sam bio lud što sam otišao u Partizan. Sada svi pričaju o atmosferi, viralnim klipovima. Ponosan sam na to šta smo sve postigli. I dan-danas sam veoma ponosan na sve to. Zvezda je takođe napredovala zbog Partizana, što je normalno. Bila je to velika stvar za Srbiju".

Otkrio je šta mu je omiljena uspomena iz Partizana. "Čovječe, previše je... Previše je stvari. Ludo je... Čovječe... Ludo je što se uvijek prvo sjetim nekih loših stvari. Uvijek se sjetim šta su ljudi pričali o meni i ekipi. Sjećam se šta su o meni pričali kao kapitenu, sjećam se tih stvari. Kao da sam nešto najgore što se desilo. Na početku moje druge sezone sam pokušavao da shvatim ulogu kapitena. Da moram da stavim tim ispred sebe. Početkom te sezone zaista sam stavio tim ispred samog sebe. Igrao sam dobro, ali morao sam da mislim o drugim momcima, da oni budu dobro, da se oni osjećaju komforno u svojim ulogama. Mučio sam se sa tim na početku, a ljudi su pričali najluđe i najgore stvari o meni. Zato kažem, kada smo postali rok zvijezde, sjetim se tih komentara na početku. Svi te vole kada stvari idu dobro, ali ja, zapravo mi kao tim smo morali mnogo toga da prevaziđemo da bismo postali ono što smo postali. Sve se isplatilo, nemam nikakva kajanja".

Podsjetio se saradnje sa Željkom Obradovićem i njegovih košarkaških metoda. Panter prije svega ističe ljudsku stranu temperamentnog stručnjaka. "Auuu, mnogo momenata koji nisu za kameru. Baš ih je mnogo, ali za kameru... Možemo da se vratimo na prvu sezonu, na: 'Aleksaaaaa'. Posle toga... Čovječe, toliko toga se desilo. Sjećam se jednog treninga, bio je baš loš, ništa nije funkcionisalo, a dan posle toga smo igrali protiv Mege. Znači, dan pred utakmicu i stvarno nije bio dobar trening. On je odjednom dreknuo – svi ostavite lopte, sada ćete da trčite do kraja treninga. I stvarno nam je uzeo sve lopte i sve vrijeme smo trčali, dan kasnije smo izgubili od Mege. To je jedan od onih momenata... Kada pomisliš – ovo je ludilo. Uprkos svemu tome, čovječe... Mnogo volim trenera Obradovića. Ne govorim samo o košarci i njegovom znanju, to je svima jasno. Govorim o Željku Obradoviću kao čovjeku, nevjerovatna osoba. Jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao. O svima se brinuo, o svemu je mislio. Zaista ti je želio dobro. Nebitno je njegovo ludilo na terenu, to me ne zanima, znao sam da se nosim sa tim, ali on je sjajna osoba".

Upitan je koliko će čudno biti igrati protiv Partizana, a Željka Obradovića nema na klupi? "Čudno, baš čudno. Kada vidiš Partizan, vidiš njega, ali i to je dio ovog biznisa", rekao je Kevin Panter.