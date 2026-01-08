Deni Avdija je u MVP formi u dresu Portlanda, ali neće obući dres Srbije. On je reprezentativac Izraela, iako ne krije porijeklo.

Deni Avdija nastavlja da dominira. Nakon što je izašla lista glasova za Ol-Star meč na kojoj je ispred Lebrona Džejmsa, djeluje da je samo još bolji i još više motivisan. Njegov Portland je savladao Hjuston Rokitse 103:102, a on je uspio da ubaci 41 poen, uz 6 skokova i 2 asistencije.

Ovim je samo nastavio nevjerovatan niz utakmica. Juti je dao 33 poena uz 8 skokova i 9 asistencija, protiv San Antonija je imao tripl-dabl – 29 poena, 11 skokova i 10 asistencija, a Nju Orleansu je ubacio 34 poena uz 11 asistencija i 7 skokova.

Prethodne nedjelje je imao prosječan indeks korisnosti 22,9, što je ubjedljivo najviše u NBA ligi. Na drugom mjestu je Šej Gildžus Aleksander sa 22,1, a treći je Tajris Maksi sa 21,9. Evo i cijele liste:

Deni Avdija is the highest rated player in the entire NBA over the last weekpic.twitter.com/3tCtP9FtsK — Real App (@realapp)January 8, 2026

Deni je na ovom meču postigao posljednje poene za Portland i uspio da ih dovede do pobjede, a postigao je više poena i od Kevina Durenta, koji je imao 37 u timu Hjustona. Amen Tompson je imao 24 poena uz 12 skokova i 6 asistencija, ali to nije bilo dovoljno da se zaustavi Avdija.

Deni Avdija ne krije svoje porijeklo iz Srbije, čak je sa našom zastavom došao na NBA draft. Njegov otac Zufer je Goranac, a bio je čuveni kapiten Crvene zvezde tokom osamdesetih. Ipak, košarkaška karijera ga je odvela u Izrael, gdje se oženio i dobio Denija. Želio je Avdija da igra za Srbiju, ali je izraelska vojska presudila.

"Deni u avgustu treba da bude regrutovan u izraelsku vojsku. To je bio problem jer on ima i srpsko državljanstvo. Da je odlučio da igra za našu reprezentaciju, a pričao sam o tome sa Saletom Đorđevićem i ljudima iz saveza, ovdje bi imao problem sa vojskom koja traje tri godine jer ne bi dobio status vrhunskog sportiste. Bilo je priče da 2018. godine mora da odluči za koju reprezentaciju će da igra. Bio sam u kontaktu sa Saletom i savezom, međutim, da se opredelio za Srbiju ne bi mogao da izađe iz zemlje tako lako i imao bi problem sa treninzima. Kao izraelski reprezentativac on dobija zvanje vrhunskog sportiste i bez problema može da napusti zemlju, ode u NBA ili negdje u Evropu. Kao vrhunski sportista ima velike olakšice. Razmišljali smo šta, kako i gdje i na kraju smo se iz već navedenih razloga odlučili za Izrael", objasnio je Zufer Avdija jednom prilikom za "Sport klub".