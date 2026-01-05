Sve bolje partije Nikole Jovića za Majami koje su se čekale mjesecima.

Srpski reprezentativac Nikola Jović potpisao je ljetos novi ugovor sa Majamijem vrijedan nešto više od 62 miliona dolara, ali se dugo mučio i nije mogao da "uhvati" formu, moglo bi se čak reći da je bio među lošijim igračima svog tima. Na sve to dogodili su mu se i pehovi, propuštao je utakmice zbog povreda i manjka samopouzdanja, ali sada igra kao preporođen.

Prethodne noći u pobjedi Majamija protiv Nju Orleansa (125:106), Nikola Jović bio je među najboljim igračima svog tima. Postigao je 19 poena sa klupe, imao je još šest skokova, tri asistencije, tri ukradene lopte i dvije blokade, pokazavši još jednom svima koliko je koristan na obje strane parketa, za šta je zaaslužio posebne pohvale svog trenera Erika Spolstre koji mu je rekao da samo kada je "agresivan, tada je pravi".

Na taj način Jović je odmjenio Hakeza i Hiroua, koji su povrijeđeni, a u posljednjih pet utakmica ima sjajan prosjek od 15,8 poena, 5 skokova, 4,8 asistencija i 1,2 ukradene lopte.

"Vjerujem u sebe, znam koliko mogu, tako da želim svima da pokažem da mogu da pomognem ovom timu da dobija utakmice. Dolazim svaki dan ovdje s željom da dokažem to i budem bolji", rekao je Jović poslije utakmice u kojoj je još jednom demonstrirao da Spolstra s razlogom vjeruje u njega.

Osim njega, Pauel je ubacio 34 poena (devet trojki) i bio je najefikasniji u svom timu, dok je kod Nju Orleansa prednjačio Trej Marfi sa 27.

NBA rezultati 5. januar:

Klivlend - Detroit 110:114

Orlando - Indijana 135:127

Bruklin - Denver 127:115

Majami - Nju Orleans 125:106

Vašington - Minesota 115:141

Finiks - Oklahoma 108:105

Sakramento - Milvoki 98:115

L.A. Lejkers - Memfis 120:114

