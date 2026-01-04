Nikola Jović pružio je još jednu odličnu partiju, ali to nije bilo dovoljno da Majami izbjegne poraz od Minesote u NBA ligi.
Nikola Jović vratio se poslije povrede lakta i čim je ponovo zaigrao, Majami je upisao četiri trijumfa u nizu. Sada je došao kraj te serije, pošto je Minesota slavila, i to na Floridi – 125:115. Nije pomogla ni odlična partija srpskog reprezentativca.
Nikola je meč završio sa 14 poena, 4 asistencije i 3 skoka. I on, kao i cijela ekipa Hita, „ugasili“ su se u drugom poluvremenu. U prvom je Srbin odigrao perfektno i dao 11 poena bez promašaja (2/2 za dva, 1/1 za tri, 4/4 sa penala), uz 3 skoka i 3 asistencije. U drugom dijelu se to promijenilo, djelimično zbog povrede Haimea Hakeza koji nije ulazio u igru u drugom dijelu.
Nikola Jović blistao, pa se "ugasio" sa cijelim timom: Majami pao posle serije pobjeda
Majami je sredinom treće deonice imao vođstvo (74:71), a zatim je upao u „minus fazu“. Previše promašaja, grešaka, izgubljenih lopti i mnogo poena pod faulom za rivala doprinijelo je preokretu. Nezaustavljivi u drugom poluvremenu bili su Naz Rid sa 20 i Entoni Edvards sa 13 poena.
U pobjedničkom timu najbolji su bili upravo Edvards (33 poena, 5 asistencija) i Rid (29 poena, 4 skoka), a veliku pomoć imali su od Džulijusa Rendla (23 poena, 10 skokova) i Rudija Gobera (13 poena, 12 skokova). U timu Majamija, pored Jovića, istakli su se Norman Pauel (21 poen) i Devion Mičel (14 poena, 6 asistencija).
NIKOLA JOVIC AND-1— (@WadexFlash)January 3, 2026
HELP HIMpic.twitter.com/PZL5aJSKhZ
Rezultati:
- Majami - Minesota 115:125
- Njujork - Filadelfija 119:130
- Toronto - Atlanta 134:117
- Čikago - Šarlot 99:112
- San Antonio - Portland 110:115
- Dalas - Hjuston 110:104
- Golden Stejt - Juta 123:114
- LA Klipers - Boston 115:146