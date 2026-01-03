Centar Partizana Tajrik Džouns trenutno ima nedefinisan status u klubu.

Izvor: MN Press

Košarkaš Partizana Tajrik Džouns oglasio se objavom na društvenim mrežama, ali je zatim izbrisao sve što je napisao i tako ponovo zaintrigirao javnost koja čeka njegov rastanak sa crno-bijelima. Iako se već danima priča o odlasku iz kluba, Tajrik Džouns je pod ugovorom sa Partizanom i pitanje je da li će u finišu prelaznog roka uspjeti da se dogovori sa nekim drugim timom u Evroligi.

"Prvo je bilo: Treba da ideš. Sada je: Treba da ostaneš", napisao je Tajrik Džouns na storiju i zatim izbrisao objavu koja je zaintrigirala navijače Partizana. Da li je to bio signal da mu crno-bijeli brane da promijeni sredinu, iako je Olimpijakos riješio da plati obeštećenje, a drugi centar raskinuo ugovor kako bi bio bliže Partizanu, ostaje nam da vidimo...

Džouns je tokom prethodnih nedjelja često bio na udaru navijača Partizana. Optuživan je da spada u grupu igrača koji su "minirali" rad Željka Obradovića, niko nije vjerovao u povrede koje je prijavljivao kako ne bi igrao utakmice, a i kada je bio na terenu dobijao je zvižduke. Poslije mečeva u Beogradskoj areni ulazio je u sukobe sa navijačima, ali je odluka kluba bila da ga ne sklanja iz tima, pa je tako snažni Amerikanac i prije nekoliko dana igrao za Partizan.

Na meču protiv Valensije odigrao je gotovo 26 minuta i postigao devet poena, uz šest skokova. Ove sezone je nastupio na 17 mečeva Evrolige, od čega je sedam utakmica počeo kao starter, a prosječno je igrao 23 i po minuta. Centar Partizana je na mečevima Evrolige ove sezone prosječno bilježio 10,6 poena, 6,1 skok, 2,1 asistenciju i 1,2 ukradenu loptu.