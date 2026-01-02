Košarkaš Partizana Tajrik Džouns je na izlazim vratima Humske, a tokom prethodnih dana, osim o praznicima mnogo se govorilo i o centru crno-bijelih i njegovom potencijalnom nasledniku

Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

Partizan je u proteklih nekoliko mjeseci vrlo aktuelna tema - od odlaska Željka Obradovića sa klupe crno-bijelih dešavanja su se samo smjenjivala. A, ono poslednje definitivno je vezano za centra Tajrika Džounsa koji je prema poslednjim informacijama na izlaznim vratima Humske. U slučaju da ode, crno-bijelima je neophodna zamjena, ali ko će doći na mjesto Amerikanca?

Najprije su se pojavile vijesti da bi Tajrik Džouns mogao da napusti Partizan, na opšte zadovoljstvo velikog broja navijača. Nije tajna, Beogradska arena glasno je zviždala zbog američkog centra na nekoliko poslednjih mečeva na domaćem terenu. Međutim, njegove poslednje partije u dresu Partizana bile su dobre i poprilično podsjećale na one iz prošle sezone, pa se stekao utisak da Tajrik ili želi da ostane u parnom valjku ili želi da se na lijep način oprosti od Grobara.

Nema sumnje da će Partizan morati brzo da reaguje kada iako Tajrik ode. Takođe, Valjku vrijeme nije saveznik, jer u slučaju da želi evroligaša u svom timu moraće da reaguje do 5. januara. U slučaju da u tim dovede igrača iz drugih liga, crno-bijeli imaju još vremena, ali problem će biti i broj utakmica, naročito jer Partizanu skor u elitnom takmičenju nije najsjajniji. Samo je Bajern lošiji od crno-bijelih koji imaju šest pobjeda i 13 poraza.

Ko je sve tražio Tajrika Džounsa?

Dakle, Olimpijakos je prvi klub koji je pratio dešavanja vezana za Tajrika Džounsa, prema vijestima koje su se smjenjivale želja je bila obostrana, a jedini problem pravio je Partizan. Zbog toga je klub iz Pireja pronašao rešenje i riješio da ponudi Sejbena Lija u zamjenu za centra. Međutim, bek je u međuvremenu pronašao novu ekipu i riješio da se vrati u Tursku i sezonu nastavi u timu Efesa. Kako je razmjena između crno i crveno-bijelih propala, učinilo se da do saradnje i neće doći.

Potom se u trku uključio i Dubai i prama tadašnjim informacijama Tajrik je bio vrlo blizu dolasku u debitanstki klub Evrolige. Kasnije su Tajrika povezivali i sa prelaskom u Makabi, ali čini se da je jedan klub korak ispred ostalih. Olimpijakos nije odustao od Tajrika, te sada Grci tvrde - klub iz Pireja je udvostručio ponudu i želi da plati čak 400.000 eura za centra Partizana, a dogovor je gotovo postignut.

Ostaje pitanje ko će zameniti Tajrika Džounsa? Trenutno su dva imena aktuelna - Bruno Kaboklo i Tonje Džekiri. A, nedavno se spominjao i dolazak Krisa Silve.