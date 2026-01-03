Niz problema u Partizanu na početku 2026. godine

Izvor: Mn Press/Euroleague.net

Košarkaši Partizana ušli su u 2026. godinu kao posljednjeplasirani na tabeli Evrolige. Pobjedom Bajerna Svetislava Pešića protiv Makabija, crno-bijeli su pali na posljednje mjesto tabele pred meč protiv Monaka u gostima na Badnje veče 6. januara.

Pogledajte kako izgleda tabela nakon što su crno-bijeli doživjeli čak 11 poraza u posljednjih 14 kola Evrolige.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Do sljedećeg meča, zakazanog za utorak, crno-bijeli imaju pred sobom mogući rasplet situacije sa Tajrikom Džounsom (28). Nezadovoljni centar Partizana hoće da napusti klub, obrisao je sa društvenih mreža sve tragove da je igrao za crno-bijele i više nema dileme oko toga da mu nije namjera da dočeka sljedeću nedjelju u timu.

Sa druge strane, Partizan ne želi da ga se riješi dok ne nađe adekvatnu zamjenu, bez obzira na to što će Džounsovo nezadovoljstvo i nestrpljenje sigurno rasti dok se bude bližio ponedeljak, 5. januar, posljednji termin za prelaske iz jednog u drugi evroligaški klub.

Kulminacija problema sa Džounsom, koji traju još od posljednjih nedjelja mandata Željka Obradovića u novembru, otežala je Partizanu ionako težak početak godine, kada će niz problema doći na rješavanje - uz Tajrikovu situaciju, ništa manje komplikovan slučaj nije ni onaj sa Džabarijem Parkerom, potencijalno i sa Sterlingom Braunom koga takođe navijači dočekuju zvižducima i koji igra ispod očekivanja u kontinuitetu...

U takvoj situaciji, pogled na tabelu boli crno-bijele, mada se u ovoj fazi Partizanove krize ne može nazvati najvećim problemom.