Denver Nagetsi posustali u završnici utakmice protiv Klivlenda i doživjeli poraz 108:113

Izvor: Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia

Denver Nagetsi izgubili su od Klivlenda u gostima 108:113, bez Nikole Jokića i još četvorice važnih igrača. Plejmejker Jokićevog tima Džamal Marej imao je snage da sam vuče ekipu do poluvremena, kada je ubacio 28 poena, a onda je u nastavku dodao samo šest.

Bez Marejevog doprinosa, bez povrijeđenih Jokića, Erona Gordona, Kamerona Džonsona, Kristijana Brauna i Jonasa Valančijunasa, Denver nije imao dovoljno "oružja" da se suprotstavi domaćinu u Ohaju. Pogotovo je to bilo teško kada su raspoloženi Pejton Votson (21) i Tim Hardevej Džunior (15) zajedno promašili osam od svojih devet posljednjih šuteva na meču, dok je Marej iz igre šutirao 12/28.

U takvoj situaciji, najbolji defanzivac lige Evan Mobli je pokazao snagu protivnicima i uhvatio 11 skokova, uz tri blokirana šuta i osam poena. Denver je uhvatio čak 23 skoka više od Klivlenda (32:55), a uz poenterski doprinos beka Donovana Mičela (33), plejmejkera Darijusa Garlanda (18p, 8 asistencija) i niskog krila Deandrea Hantera (16 p), Denver nije uspio da ostane u igri do kraja.

Nagetsi su imali vođstvo 105:101 do 4:43 minuta do kraja utakmice, a onda je Klivlend krenuo u veliki juriš i uspio da preokrene i da ostvari 20. trijumf ove sezone, za skoro 20-16. Sa druge strane, Denver je na učinku 23-11.

Nagetsi će bez Jokića nastaviti turneju po Istoku utakmicama protiv Bruklina u nedjelju od 21.30, Filadelfije 6. januara od 2.30 i Bostona 8. januara sat poslije ponoći.



