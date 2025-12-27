Košarkaš Denver Nagetsa Spenser Džouns stigao u ligu potpuno tiho, a danas je među najvažnijim igračima u ekipi jer odlično koristi minute tokom krize zbog povreda.

Nikola Jokić svake noći pomjera granice, Džamal Marej igra kao u šampionskoj sezoni, a Denver Nagetsi pobjeđuju iako im u ovom trenutku fale trojica igrača iz startne postave. Trener Dejvid Adelman mora da improvizuje i "krpi", a u takvim okolnostima potpuno neočekivano se otvorio prostor za veću ulogu krila Spensera Džounsa, koji je postao pravo otkrovenje u NBA ligi.

Riječ je o košarkašu koji je pet godina pohađao prestižni koledž Stenford, a zatim na draftu 2024. godine pokušao da stigne u NBA ligu. Nije uspio jer ga niko nije izabrao, ali je odigrao Ljetnju ligu u dresu Portlanda i tamo su ga primjetili čelnici Denvera. Spenser Džouns je dobio dvosmjerni ugovor, a tada vjerovatno niko nije mogao da zamisli da će godinu i po dana kasnije biti jedan od najvažnijih igrača u rotaciji Nagetsa.

Izostanak Kamerona Džonsona, Kristijana Brauna i Arona Gordona natjerao je Dejvida Adelmana da u startnu petorku uvrsti i Džounsa, koji je lagano počeo da "kupuje" kredit. Iako je u svojoj prvoj sezoni u Denveru odigrao tek 20 mečeva i imao prosječno nešto malo više od šest minuta na parketu, Spenser Džouns je sada u potpuno drugačijoj ulozi. Shvatio je zadatak koji je postavljen ispred njega, pa u ovoj sezoni ima daleko veću minutažu - protiv Minesote je igrao čak 41 minut!

Tokom debitantske sezone u NBA ligi Spenser je prosječno bilježio 1,3 poena, 0,9 skokova i 0,3 asistencije po meču, dok je u novoj sezoni na 5,3 poena, 2,4 skoka i 0,9 asistencije. Pored toga, veoma su važne njegove kretnje, blokovi koje pravi, otvaranja i širina koju daje timu u napadu, ali i dobro prihvatanje savjeta Nikole Jokića koji mu često dijeli lekcije na parketu.

Jokić was actively coaching Spencer jones mid game. Our guy Nikola Jokić is DIFFERENTpic.twitter.com/kzn3iSzCvV — Tatiana (@Tatianaclinares)December 26, 2025

Spenser Džouns je postao "lijepak", igrač koji drži tim na okupu i u teškim momentima. Ima ogromnu energiju i ne plaši se da je upotrebi, a u velikoj mjeri je podređen timu, pa je uglavnom "specijalista" u odbrani. Kao i što mu je stručni štab Denver Nagetsa rekao na početku sezone, ovo je trebalo da bude sezona u kojoj se njegova dobra odbrana nagrađuje dodatnim minutima, a Spenser Džouns to nije zaboravio ni kada je zbog povreda morao da dobije više prostora.

Koga Denver trenutno ima u timu?

Svaka NBA ekipa može da ima po 15 igrača sa potpisanim ugovorima, a Denver Nagetsi za sada imaju jedno slobodno mjesto. Zagarantovane ugovore imaju Kristijan Braun (povrijeđen), Brus Braun, Aron Gordon (povrijeđen), Tim Hardavej Džunior, Daron Holms, Kameron Džonson (povrijeđen), Nikola Jokić, Džamal Marej, Zek Nađi, Džejlen Piket, Džulijan Strouter (povrijeđen), Hanter Tajson, Jonas Valančijunas i Pejton Votson.

Sa druge strane, dio tima su trojica košarkaša sa dvosmjernim ugovorima. Tamar Bejts će imati dugu pauzu zbog operacije koja je morala da se obavi, Kurtis Džouns uglavnom ne dobija priliku da igra, a Spenser Džouns je najozbiljniji kandat da njegov ugovor postane zagarantovani. Igrači na dvosmjernim ugovorima mogu da odigraju samo polovinu sezone u NBA, jer se pretpostavlja da drugu polovinu igraju u Razvojnoj ligi, što znači da Spenser od februara ne bi mogao da pomogne Nagetsima.

Sudeći po tome kakva je situacija u igračkom kadru Denver Nagetsa, Spenser Džouns je ekipi neophodan i u narednim mjesecima, a vjerovatno i u doigravanju iako nema mnogo iskustva sa takvim utakmicama. Čak i kada se povrijeđeni košarkaši vrate, čini se da će Spenser uspjeti da se izbori za određene minute na terenu.