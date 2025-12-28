Odluka da posljednji napad na utakmici završava Džamal Marej - bila je njegova. Nikola Jokić se nije pobunio i opet je pustio da ga njegov saigrač upropasti, umjesto da sam odlučuje.

Džamal Marej prišao je Nikoli Jokiću poslije tajm-auta Dejvida Adelmana na 6,9 sekundi do kraja utakmice Denvera i Orlanda. Tražio je od Jokića da mu prepusti posljednji šut na utakmici, htio je Džamal Marej da donese pobjedu Denveru, ali uradio je apsolutno sve loše i kumovao je porazu.

Marej je prvo katastrofalno izveo aut i umalo natjerao Jokića na izgubljenu loptu preko pola, ali snašao se Srbin i vratio mu loptu u ruke. Potom je Blek umalo iščeprkao loptu Mareju iz ruku, čime mu je sigurno ukrao dvije sekunde, a zanim je Marej odlučio ipak da sam završava posljednju akciju iz sajd-stepa - i promašio je. Imao je i bolja rješenja, ali je bio sebičan i tako je Denver koštao pobjede na teškom gostovanju. Pogledajte i sami kako:

Džamal Marej upropastio Denver i partiju Nikole Jokića

Znamo da je Marej u prošlosti imao i te kako važnih i pogođenih šuteva u Denveru, ali ovoga puta je isforsirao, pošto nije igrao tako sjajnu utakmicu i možda je bolje rješenje bilo da je lopta sada išla Jokiću u ruke.

Ipak je Jokić prethodne noći opet ispisao istoriju NBA lige sa 34 poena, 21 skokom i 12 asistencija, dok je Marej imao 24 poena, igrao je prosječnu utakmicu za svoje standarde. Zbog toga je i bio ljut na sebe jer je Orlando na kraju slavio 127:126, pa je zato i Kanađanin brže-bolje odjurio u svlačionicu poslije promašaja.

Denver je i na ovoj utakmici imao veliku prednost, čak 17 poena "plusa" u odnosu na Orlando, ali kao i protiv Minesote lako je potonuo i dozvolio preokret. Samo, ovoga puta Nikola Jokić nije rješavao meč, nego Džamal Marej.

