Denver Nagetsi ostali su na duže vrijeme bez zamjene za Nikolu Jokića.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver Nagetsi moraće u nastavku sezone praktično bez cijele startne petorke. Povreda Nikole Jokića najviše boli, a na prošloj utakmici povrijedio se i njegov "zamjenik" Jonas Valančijunas. Sada su stigle prve procjene oko povrede iskusnog centra i nisu nimalo dobre.

Kako je prenio Šams Čarnija, Litvanac će duži period provesti van terena. On je istegao list desne noge na utakmici protiv Toronta i pauziraće najmanje četiri nedjelje, kada će biti obavljeno novo snimanje.

Denver Nuggets center Jonas Valanciunas will be re-evaluated in 4 weeks after sustaining a right calf strain in Wednesday’s win in Toronto, sources tell ESPN. Another injury blow for third-seeded Denver, which is down 4 of 5 starters, including Nikola Jokic and now his backup.pic.twitter.com/QAfTGOFgk0 — Shams Charania (@ShamsCharania)January 2, 2026

Denver na centarskoj poziciji ima još Zika Nadžija koji se ove sezone nije naigrao, a vidjećemo koliko je spreman da podnese teret sa ostalim saigračima. Na spisku povrijeđenih su i Eron Gordon, Kem Džonson i Kristijan Braun, dok je od startne petorke ostao samo Džamal Marej.

Denver Nagetsi su trenutno treći na Zapadu sa skorom 23-10, dok San Antonio Sparsi imaju pobjedu više. Oklahoma Siti Tanderi su nedodirljivi na prvoj poziciji sa 29 pobjeda i pet poraza.