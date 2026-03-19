Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić čini se kao jedini kandidat na predstojećim izborima.

Sjednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije održana je u četvrtak, 19. marta, u Kući fudbala u Staroj Pazovi, a na njoj je praktično započet novi izborni proces! Raspisani su izbori za mjesto predsjednika Fudbaslkog saveza Srbije, a kako sada stvari stoje - Dragan Džajić bi mogao da dobije i drugi mandat na ovoj izuzetno važnoj funkciji.

Izborna procedura trebalo bi da krene 21. aprila i da se završi do kraja juna izbornom Skupštinom, na kojoj će se glasati za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije za period od naredne četiri godine. Na prethodnim izborima, održanim u martu 2023. godine, izabran je Dragan Džajić iako se dugo govorilo da je Nemanja Vidić spreman da se bori za mjesto prvog čovjeka srpskog fudbala.

Sada bi glasanje moglo da prođe bez bilo kakvih neizvjesnosti. Čini se da je Dragan Džajić "u milosti" svih delegata koji imaju pravo da glasaju, pa bi bez većih problema mogao da stigne do drugog mandata na čelu srpskog fudbala. Ujedno, tako bi svojim saradnicima među kojima su najvažniji Branko Radujko, Ranko Stojić i Veljko Paunović, omogućio da u kontinuitetu rade na promjenama u srpskom fudbalu.

Za sada se u javnosti ne pominje ko bi mogao da bude drugi kandidat na izborima, kao protivnik Dragana Džajića - jednog od najboljih jugoslovenskih fudbalera, a zatim i dugogodišnjeg veoma uspješnog funkcionera Crvene zvezde.