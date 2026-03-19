Najbolji igrač NBA lige Nikola Jokić smatrao da je fauliran pri šutu za tri poena.

Nikola Jokić imao je još jedno nevjerovatno veče u NBA ligi, a ovog puta je u centru pažnje bio i broj izgubljenih lopti koje je imao. Nakon dva veoma teška dana u najjačoj ligi na svijetu, srpski košarkaš je hit na društvenim mrežama i to zbog reakcije koju je imao tokom meča.

Nikola Jokić se namjestio i pogodio spektakularnu trojku, a smatrao je da ga je Olivije-Maksens Prosper faulirao tom prilikom. Kontakta je svakako bilo, Jokić je smatrao da je on dovoljan da se dosudi slobodno bacanje, ali sudije nisu imale isto takvo mišljenje. Arbitri su pustili Memfis da krene u napad, što se Jokiću nije svidjelo.

Najbolji igrač Denver Nagetsa dugo je gledao u jednog od sudija, dok se vraćao u odbranu. Nije treptao, nije skretao pogled - fiksirao se na sudiju koji mu nije dosudio dodatno slobodno bacanje. Bilo je očigledno da je ta odluka iznervirala košarkaša, pa je ubrzo održao kratku lekciju o košarkaškim pravilima. Pogledajte kako je to izgledalo: