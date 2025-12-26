Španski stručnjak Đoan Penjaroja dočekan je aplauzima na svom debiju na klupi Partizana.

Partizan je dočekao Makabi na meču koji je u 18.00 počeo u "Beogradskoj areni", a to je prvi meč na kome je Đoan Penjaroja bio glavni trener crno-bijelih.

Navijači Partizana su prvo dočekali novog sportskog direktora kluba Žarka Paspalja. Nekada legendarni košarkaš crno-bijelih i reprezentacije Jugoslavije je još jednom dočekan zvižducima i negodovanje sa tribina. Pogledajte i kako:

Pogledajte 00:09 Zvižduci za Žarka Paspalja u Areni

Nakon toga je u Arenu ušao španski stručnjak koji je dočekan aplauzima. Navijači Partizana koji su u prethodnom periodu prvo apelovali da Željko Obradović ostane na klupi tima sada su ipak na lijep način dočekali novog šefa struke.

Na predstavljanju je novi šef struke Partizana otkrio da je i prije pet godina razgovarao o dolasku u Beograd, a naglasio je da mu je jasno da ima problema u timu i klubu i da je spreman da ih riješi. Poslušajte i pogledajte kako je dočekan:

Pogledajte 00:29 Ðoan Penjaroja dočekan aplauzima u Areni

Na meču sa Makabijem koji je posljednji ove godine u Evroligi za Partizan takođe će debitovati i novi plejmejker crno-bijelih Kameron Pejn. Stigao je pravo iz NBA lige i sada su pred njim ogromna očekivanja navijača. Što se tiče košarkaša Partizana, čuli su se sa tribina zvižduci kada su na teren izlazili Tajrik Džouns i Džabari Parker.