Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni su otac i sin zbog ubistva muškarca iz Zrenjanina.

Izvor: društvene mreže

Policija u Zrenjaninu je istragom utvrdila da je muškarac I.V. (36) ubijen iako je na obali rijeke Tise pronađeno njegovo telo u četvrtak 12. marta. Uhapšene su dvije osobe zbog sumnje da su ga ubile i bacile tijelo u Tisu, a kako nezvanično saznaje "Nova S", uhapšeni su otac i sin.

I.V. je nestao 3. januara ove godine u okolini Zrenjanina, u mjestu Adracu. Kako je njegova majka ranije govorila za beogradske medije, on je kobne večeri bio u kafani sa prijateljima nakon čega mu se gubi trag.

Istraga je utvrdila da su njegovi prijatelji napustili kafanu ranije, dok je on sam ostao sa vlasnikom. Vlasnik kafane je izjavio ranije da ne zna gdje je I.V. otišao.

Prvi rezultati obdukcije su pokazali da je I.V. ubijen, najvjerovatnije oštrim predmetom. Uhapšene su dvije osobe, a "Nova S" ima nezvanična saznanja da su uhapšeni M.L. (64) zbog sumnje da je počinio zločin i njegov sin M.L. (38) zbog sumnje da mu je pomogao da se riješi tijela.

