Đoan Penjaroja smatra da Džabari Parker nije glavni problem Partizana i vidi već šta ne valja u igri ekipe. Javno je stavio do znanja šta to mora bolje...

Izvor: MN Press

Partizan je u krizi i to je jasno, drugi najubjedljiviji poraz u istoriji kluba dogodio se od Žalgirisa u Kaunasu (109:68) i jasno je da su alarmi odavno upaljeni. Došao je Đoan Penjaroja da pokuša da "ugasi požar" i da proba da "probudi" ekipu. Jedan od igrača koji je na meti najvećih kritika je Džabari Parker koji u Litvaniji nije htio ni da skoči za loptu. Međutim, španski stručnjak smatra da on nije jedini razlog za poraze srpskog tima.

"Džabari Parker? Svi hoće da pričaju o Džabariju. On je poseban igrač. Imam iskustvo u radu sa njim od prošle godine. Ovdje sam tri dana i za mene su svi igrači isti. Istina je da igra dosta lošije nego u Barseloni, ali nije jedini. Mislim da i neki drugi mogu bolje da igraju. Za mene su svi igrači važni i potrebno mi je da svaki od njih individualno podigne nivo igre. Ja ću kao trener da donosim odluke tako što ću da mislim na ekipu, ne na igrače", poručio je Đoan Penjaroja na prvoj zvaničnoj konferenciji za medije.

Njegova poruka je prilično jasna, vidi razloge zbog kojih ekipa gubi, vidi da igra u defanzivi nije ni blizu onakve kakve bi trebalo da bude da bi se bilježili mnogo bolji rezultati. Nije pričao direktno o igračima, mada svi mogu da vide i pad u igri košarkaša kao što su recimo Sterling Braun i Tajrik Džouns.

"Šta je moj plan? Moramo da 'očistimo glave'. Shvatam da atmosfera nije pozitivna. Želim da se izborim za to da stvorimo tim. Imamo talentovane igrače. Moramo da igramo zajedno i da sklonimo sve negativne stvari i da budu pozitivne. Želim da ubrzam igru Partizana i da igram više. Ne solidnu, već agresivniju odbranu. Vidjeli ste to u poslednjim utakmicama, igrači su izgledali u nekim momentima kao da su lošiji nego što zaista jesu."

Cilj je jasan - slika mora da se popravi

Partizan je i prošle sezone imao loš start Evrolige, ali je igra bila mnogo bolja. Ove sezone ništa ne funkcioniše, kako sama igra, tako ni rezultati. Jasno je i njemu da mora to da bude mnogo bolje i da navijači neće da trpe nezalaganje.

"Svjestan sam da su navijači ljuti i nezadovoljni zbog trenutnog stanja. Ne želim da razmišljamo o prošlosti, već da gledamo naprijed i da popravimo sliku, mora da bude mnogo bolja nego što je bila u prethodnim mečevima. Ekipa može da pobjeđuje ili gubi, ali i kada gubi mora da postoji požrtvovanje, trud, rad, želja, energija, karakter. Ekipa mora da se bori. Kada izađu iz dvorane, navijači moraju da znaju da je ekipa dala sve, moramo to da unaprijedimo", jasan je Penjaroja.

Prvi ispit - Makabi

Prvi ispit za Penjaroju i Partizan jeste meč protiv Makabija koji se igra u petak u Areni (18 časova). Izraelski tim koji dolazi u odličnom raspoloženju u Beograd.

"Igramo protiv Makabija i čeka nas veoma težak meč. Oni dolaze posle serije od četiri uzastopne pobjede. Svestan sam i da je naša situacija komplikovana i da atmosfera trenutno nije najbolja", poručio je Penjaroja.

Može li da Penjaroja da "okrene" sezonu Partizana i da popravi trenutni skor, pošto je ekipa trenutno 15. u Evroligi sa skorom 6-11? Vrijeme će dati odgovor...