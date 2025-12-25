Novi trener Partizana Đoan Penjaroja obratio se javnosti i istakao da njegov tim prije svega mora psihički da se podigne pred nastavak sezone.

Novi trener Partizana Đoan Penjaroja prvi put se obratio javnosti, a nakon treninga u "Beogradskoj areni" odgovarao je na pitanja novinara. Nakon što je otkrio sve o pregovorima sa crno-bijelima istakao je da mu je jasan stav navijača.

Istakao je da mu je jasno da su kivni na igrače zbog loših igara, ali da on ne želi da misli o prošlosti. Došao je da se bavi košarkom i da na terenu popravi sve što ne valja.

"Znam, nije lako pitanje. Svjestan sam da su navijači ljuti na ekipu, da su nezadovoljni zbog trenutno stanja. Svjestan sam svega toga. Moj posao je da budem košarkaški trener. Ono što želim da kažem jeste da ne želim da se misli o prošlosti. Da se misli samo na naš posao i na ono što zavisi od ekipe. Moramo da popravimo sliku i da bude mnogo bolja nego što je bila u posljednjim utakmicama",rekao je on.

A kako to planira da uradi? Prije svega mora da se radi na mentalnom planu, pa sve ostalo nakon toga.

"Šta je moj plan? Moramo da 'očistimo glave'. Shvatam da atmosfera nije pozitivna. Želim da se izborim za to da stvorimo tim. Imamo talentovane igrače. Moramo da igramo zajedno i da sklonimo sve negativne stvari i da budu poztivne. Želim da ubrzam igru Partizana i da igram više. Ne solidnu, već agresivniju odbranu. Vidjeli ste to u posljednjim utakmicama, igrači su izgledali u nekim momentima kao da su lošiji nego što zaista jesu", istakao je on.

Oglasio se i o Džabariju Parkeru

Sarađivao je sa Džabarijem Parkerom u Barseloni Penjaroja i upravo sa njim na klupi je konačno proigrao u Evropi. Sada je jasno Penjaroji da nije u toj formi nekadašnji NBA košarkaš.

"Džabari Parker je sjajan igrač, svi hoće da pričaju o njemu. Ja sam ovdje samo tri dana. Ne mogu da promijenim mnogo, ali za mene su svi igrači isti. Tačno je da igra lošije nego u Barseloni, ali nije jedini. Svi su bitni. Ja sam trener Partizana i donosiću odluke na osnovu toga šta je najbolje za tim", otkrio je Penjaroja.