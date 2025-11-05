Aleksa Avramović uskoro će se vratiti na teren

Dubai pruža solidne partije u Evroligi, ali čini se da bi njihov rezultat mogao biti i bolji kada se na teren vrati reprezentativac Srbije Aleksa Avramović. Harizmatični organizator igre nije uspio da debituje za novi klub i zasad zbog povrede samo prati rezultate ekipe Jurice Golmca pokraj terena.

Aleksa Avramović na teren bi mogao ranije nego što je najavljeno, preciznije očekuje se da Srbin zaigra za nekoliko nedjelja. Prve prognoze najavile su da bismo popularnog Avrama mogli vidjeti najranije u decembru ili čak januaru, ali prema saznanjima "Basketnjuza" to će se dogoditi nešto ranije.

Avramović je propustio početak sezone zbog povrede koljena, da problem bude veći povredu je izazvao fizioterapeut Dubaija, a tu vijest tada je objelodanio komentator TV Arena sport Edin Avdić. "Povrijeđen je i nije lakše. Mislim da će mu pauza biti od osam do 12 sedmica. Povrijedio je koljeno i prema informacijama koje imam povrijedio ga je fizioterapeut. Bizarna situacija se desila. Imao je povredu pete. To je svježa povreda, od prije koji dan. Prema informacijama koje imam, povrijedio ga je fizioterapeut, da li mu je previše povukao nogu, katastrofa. Ne možeš da vjeruješ da to može da se desi, očekuje ga dvomjesečna pauza. U pitanju je ligament koljena", rekao je on u podkastu "Udvajanje sa Edinom i Milošem".

Aleksa Avramović je u Dubai stigao ovog ljeta, potpisao je trogodišnji ugovor sa debitantom u Evroligi, a nema sumnje da će njegov doprinos biti od velikog značaja za ovaj tim. U sezoni za nama igrao je u VTB ligi, a tamo je bilježio skoro 12 poena po susret, 2,7 uhvaćenih lopti i 3,2 asistencije po meču. Uz sve to, Srbin je upisivao i po 1,3 ukradenu loptu po susretu, na ukupno 55 mečeva.

Dubai trenutno stoji dobro u ABA ligi, pošto je nepobjediv u grupi A, posljednji put slavio je protiv Partizana, za apsolutnu prevlast na tabeli. Ekipa Jurice Golmca ima pet pobjeda iz pet mečeva u regionalnom takmičenju, dok je na tabeli Evrolige na 14. mjestu sa tri pobjede i pet poraza u dosadašnjem toku takmičenja.



