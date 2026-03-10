To je učinio na današnjem pressu te partije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Potpredsjednik i poslanik DPS-a Jevto Eraković podnio je ostavku na mjesto predsjednika Odbora za antikorupciju. To je učinio na današnjem pressu te partije, prenosi Dan.

Kako je naveo, to je odgovor na brutalno urušavanje države.

"Donijeti su protivustavni i antidemokratski zakoni koji Crnu Goru iz demokratske države pretvaraju u policijsku državu i ne želimo to da prihvatimo i želimo da pošaljemo poruku da se dešava nešto neprirodno", izjavio je Eraković.

Kazao je da nakon što je Ivan Vuković podnio ostavku na mjesto predsjednika za EU integracije danas on čini isto to.