Srpski bek Aleksa Avramović moraće na dužu pauzu.

Izvor: MN Press

Reprezentativac Srbije i član Dubaija Aleksa Avramović doživio je novi peh i čeka ga duža pauza. Naime, energični bek je polomio jedno rebro, dok mu je drugo naprslo i neće ga biti na terenu od šest do devet nedjelja. Ovo je samo jedna u nizu povreda, pošto je Avramović ljetos muku mučio sa stopalom, da bi početak sezone propustio zbog problema sa koljenom.

U najboljem slučaju vratiće se na teren krajem januara, a za sada u tekućoj sezoni prosječno bilježi 11,5 poena i tri asistencije po utakmici.

Aleksa bi mogao da propusti meč sa Crvenom zvezdom 30. januara, dok će Dubai snage sa Partizanom odmjeriti 9. februara. Novajlija u Evroligi je trenutno na 12. mjestu na tabeli sa skorom 7-8.

Avramović se ljetos vratio u najjače evropsko takmičenje iz moskovskog CSKA, ali je zbog problema sa povredama odigrao samo četiri utakmice u eliti. Ovo je definitivno veliki hendikep za Dubai koji je upravo u Aleksi vidio lidera novog tima koji je pravljen sa velikim ambicijama u Evropi.