Aleksa Avramović biće spreman za meč sa Crvenom zvezdom u 10. kolu Evrolige

Crvena zvezda će u 10. kolu Evrolige pokušati da nastavi fantastični niz pobeda, a naredni rival biće joj ekipa Dubaija. Susret ova dva tima najavljen je za utorak u 17 sati, tim Jurice Golemca moći će da računa na veliko pojačanje u svojim redovima, pošto će reprezentativac Srbije Aleksa Avramović biti spreman za susret.

Dubai je najavio povratak na teren velikog letnjeg pojačanja - Aleksa Avramović napokon će zaigrati za debitanta u Evroligi, nakon što se pre planiranog vremena oporavio od povrede. Harizmatični Čačanin nije uspeo da debituje za Dubai, jer je tokom pripremnog perioda doživeo povredu kolena i to tokom istezanja.

"Povređen je i nije lakše. Mislim da će mu pauza biti od osam do 12 sedmica. Povredio je koleno i prema informacijama koje imam povredio ga je fizioterapeut. Bizarna situacija se desila. Imao je povredu pete. To je sveža povreda, od pre koji dan. Prema informacijama koje imam, povredio ga je fizioterapeut, da li mu je previše povukao nogu, katastrofa. Ne možeš da veruješ da to može da se desi, očekuje ga dvomesečna pauza. U pitanju su ligamenti kolena", rekao je tada komentator Edin Avdić u podkastu "Udvajanje sa Edinom i Milošem".

The wait is over. Aleksa Avramović is BACKpic.twitter.com/CQW2zCvEsj — Dubai Basketball (@dubaibasket)November 9, 2025

Avramović još nije stigao da upiše minute za Dubai, ali je u VTB ligi u sezoni za nama beležio skoro 12 poena po susret, 2,7 uhvaćenih lopti i 3,2 asistencije po meču. Uz sve to, Srbin je upisivao i po 1,3 ukradenu loptu po susretu, na ukupno 55 mečeva.