Bivši košarkaš Partizana Kevin Panter odigrao je partiju za pamćenje.
Košarkaši Barselone i Baskonije odigrali su istorijski meč u okviru 17. kola Evrolige. Katalonci su slavili poslije tri produžetka rezultatom 134:124, a najzapaženiji akter susreta bio je Kevin Panter, koji je postigao 43 poena, uz dva skoka i dvije asistencije, što mu je donijelo MVP priznanje.
Ovo je Panterovo četvrto priznanje za najboljeg igrača kola u karijeri, a prvo otkako je stigao u Barselonu. Time je postao tek deveti igrač u ovom vijeku koji je postigao 40 i više poena na jednoj evroligaškoj utakmici. Imao je indeks korisnosti 40, dok su bez priznanja ostali Markus Hauard i Mekinli Rajt, koji su ostvarili indeks 35.
