Francuski košarkaš Viktor Vembanjama odigrao je sjajan meč protiv Oklahoma Siti Tandera u polufinalu NBA kupa.
Nestvarni Francuz Viktor Vembanjama vratio se poslije mjesec dana pauze zbog povrede i srušio Oklahoma Siti Tandere u NBA kupu 111:109. Mladi centar je postigao 15 od 22 poena u četvrtoj četvrtini i sa tribina dobio ovacije "MVP, MVP". Nakon utakmice je bio presrećan, ali je imao poruku za Tandere.
Vembi smatra da njihovi rivali nisu igrali čistu i etičku košarku, da su simulirali prekršaje i na razne načine pokušavali da utiču na tok igre. Ipak, nije im se isplatilo.
"Nevjerovatna utakmica. Stalno sam govorio momcima: 'Hajde da budemo bolji, da uradimo neke lijepe stvari' I samo sam želio da budem dio toga. Drago mi je što smo uspjeli, mnogo sam srećan zbog toga. Ali samo sam srećan što sam dio nečega što raste i postaje tako lijepo. Tako čista i etička košarka", rekao je Vembanjama.
Wemby called OKC a bunch of floppers
“I’m just glad to be part of something beautiful — pure and ethical basketball.”
pic.twitter.com/mQcPuOzPTo
"Ovo nije bila tipična utakmica regularne sezone, jer znamo da ako izgubimo, ispadamo. Neki ljudi su stvoreni za ovakve trenutke, neki nisu. Ali mi definitivno jesmo, i to se vidi, jer nismo protiv bilo koga pobijedili u toj utakmici. Dakle, opet, osjećam se srećno. Drago mi je što imamo ovu grupu, jer svi vjeruju u ovo i svi su stvoreni za ovakve trenutke", rekao je Francuz.
MVP partija protiv "nepobjedive" Oklahome
Viktor Vembanjama ponizio Tandere i van terena: Francuz izašao pred novinare i očitao lekciju
Oklahoma SitiTanderi su izgubili prvi meč poslije 16 uzastopnih pobjeda i ostali bez plasmana u finale. Malo ko je očekivao da će Sparsi režirati iznenađenje, ali Vembanjama je pokazao zašto važi za jednog od najboljih igrača današnjice.
Završio je meč 22 poena, koliko su imali i Kesl i Foks, dok je Vasel bio najefikasniji sa 23. Tandere je predvodio Šej Gildžes-Aleksander sa 29 poena, četiri skoka i pet asistencija, dok su samo Holmgren i Džejlen Vilijams bili blizu sa po 17 poena.