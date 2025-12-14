Francuski košarkaš Viktor Vembanjama odigrao je sjajan meč protiv Oklahoma Siti Tandera u polufinalu NBA kupa.

Nestvarni Francuz Viktor Vembanjama vratio se poslije mjesec dana pauze zbog povrede i srušio Oklahoma Siti Tandere u NBA kupu 111:109. Mladi centar je postigao 15 od 22 poena u četvrtoj četvrtini i sa tribina dobio ovacije "MVP, MVP". Nakon utakmice je bio presrećan, ali je imao poruku za Tandere.

Vembi smatra da njihovi rivali nisu igrali čistu i etičku košarku, da su simulirali prekršaje i na razne načine pokušavali da utiču na tok igre. Ipak, nije im se isplatilo.

"Nevjerovatna utakmica. Stalno sam govorio momcima: 'Hajde da budemo bolji, da uradimo neke lijepe stvari' I samo sam želio da budem dio toga. Drago mi je što smo uspjeli, mnogo sam srećan zbog toga. Ali samo sam srećan što sam dio nečega što raste i postaje tako lijepo. Tako čista i etička košarka", rekao je Vembanjama.

"Ovo nije bila tipična utakmica regularne sezone, jer znamo da ako izgubimo, ispadamo. Neki ljudi su stvoreni za ovakve trenutke, neki nisu. Ali mi definitivno jesmo, i to se vidi, jer nismo protiv bilo koga pobijedili u toj utakmici. Dakle, opet, osjećam se srećno. Drago mi je što imamo ovu grupu, jer svi vjeruju u ovo i svi su stvoreni za ovakve trenutke", rekao je Francuz.

MVP partija protiv "nepobjedive" Oklahome

Oklahoma SitiTanderi su izgubili prvi meč poslije 16 uzastopnih pobjeda i ostali bez plasmana u finale. Malo ko je očekivao da će Sparsi režirati iznenađenje, ali Vembanjama je pokazao zašto važi za jednog od najboljih igrača današnjice.

Završio je meč 22 poena, koliko su imali i Kesl i Foks, dok je Vasel bio najefikasniji sa 23. Tandere je predvodio Šej Gildžes-Aleksander sa 29 poena, četiri skoka i pet asistencija, dok su samo Holmgren i Džejlen Vilijams bili blizu sa po 17 poena.