Velika pobjeda San Antonija koji je prekinuo nevjerovatan niz Oklahoma Sitija i boriće se za trofej u NBA kupu.

Oklahoma Siti, aktuelni NBA šampion, ipak neće osvojiti još jedan trofej u 2025. godini. Tanderi su izgubili prvi meč poslije 16 uzastopnih pobjeda i to u polufinalu NBA kupa, a za to su zaslužni Viktor Vembanjama i njegovi Spursi koji su napravili veliko iznenađenje prethodne noći.

San Antonio je slavio 111:109 u Las Vegasu pokazujući još jednom da je legitiman kandidat i za NBA titulu, sada kada se u tim vratio jedan od najboljih košarkaša današnjice Viktor Vembanjama.

Bio je posebno motivisan da zaustavi Četa Holmgrena, koji je iz nekog razloga sad postao njegov veliki rival, a na njemu je korištena slična taktika kao na Jokiću prošle sezone. Karuso je čuvao Vembanjamu, nije dobijao faulove jer je mnogo manji od njega, ali se na kraju snašao i meč završio sa 22 poena, kao što su i Kesl i Foks iz njegovog tima, odnosno jedino je Vasel bio efikasniji sa 23.

Wemby in his first game back:



22 PTS (21 MIN)

9 REB

6-11 FG

+21



Beat the 24-1 Thunder.pic.twitter.com/HvltnjF12f — StatMuse (@statmuse)December 14, 2025



Kada su Tanderi u pitanju, prednjačio je Šej Gildžes-Aleksander sa 29 poena, četiri skoka i pet asistencija, dok su samo Holmgren i Džejlen Vilijams bili blizu sa po 17 poena.

U drugom polufinalu Njujork je pobijedio Orlando (132:120), tako da će se za titulu u NBA kupu boriti Niksi i Spursi 17. decembra.