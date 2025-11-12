Viktor Vembanjama i Nikola Jokić bi mogli da upadnu u ratu zbog humora.

Izvor: X/_JokicMuse_/Printscreen

NBA liga nam je saopštila da će se Ol-star meč igrati po novim pravilima, a u "Timu sveta" trebalo bi da zajedno gledamo Viktora Vembanjamu i Nikolu Jokića. Upravo je mladi Francuz, kojeg projektuju za sledeću veliku košarkašku zvezdu, prokomentarisao najboljeg igrača planete i svog kolegu sa prethodnog meča svih NBA zvezda.

Viktor Vembanjama je upitao o Nikoli Jokiću, pričao je kako je reč o sjajnom igraču koji zaslužuje još MVP nagrada i mnogi su to shvatili kao veliku pohvalu od strane mladog Francuza. Ipak, košarkaš San Antonija je iskoristio priliku da pecne velikog rivala i to na konto događaja od pre skoro godinu dana.

"Da, on je bolji košarkaš nego komičar", rekao je Viktor Vembanjama, kad su ga novinari podsetili na situaciju sa Ol-star meča u februaru 2025. godine. Tada ga je Nikola Jokić peckao jer je na taj revijalni meč poneo knjigu, iako su svi drugi igrači bili opušteni i nisu razmišljali o čitanju.

Tonight Victor was asked about Jokic. Said he's a great player and probably deserved another MVP. It was a glowing endorsement.Then when asked about this moment at the All Star game when Jokic made fun of him for bringing a book to the game. Wemby: "Yeah, he's better as a…https://t.co/bQ7WNwxqmb — Don Harris (@DonHarris4)November 11, 2025

Nekoliko sati nakon "peckanja", Nikola Jokić je odigrao još jednu sjajnu partiju i meč završio sa 35 poena, 15 skokova i sedam asistencija. Izjednačen je još jedan rekorda Vilta Čemerlena i ponovo potvrđena kandidatura za MVP nagradu - srpski centar prosečno beleži 25,2 poena, 13 skokova i 11,9 asistnecija u dosadašnjem toku sezone. Nije loš ni Vembanjama, on ove sezone ima 25,7 poena, 12,8 skokova i 3,4 asistencije.