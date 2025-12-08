Luka Dončić našalio se na konferenciji za medije i poručio da će da postane obezbeđenje za svoje dve ćerke čim ode u penziju.

Luka Dončić vratio se iz Slovenije zbog rođenja druge ćerke i na terenu je dominirao. U pobedi Lejkersa protiv Filadelfije (112:108) je imao tripl-dabl učinak (31, 15sk, 11as) i pokazao je kako igra jedan od MVP kandidata. Bez njega je tim iz Los Anđelesa u ogromnim problemima, što se videlo u mečevima koje je propustio. Na konferenciji za medije bio je vidno umoran, mada raspoložen i za šalu kada su ga pitali za rođenje ćerke Olivije.

"Najbolja stvar na svetu. Imam dve ćerke. Napraviće mi pakao od života sigurno, to znam, ali znam da ću da postanem njihovo obezbeđenje kad se penzionišem. Tako da... Šalu na stranu, to je najlepša stvar na svetu. Blagosloven sam", rekao je Dončić koji sa suprugom Anamarijom Goltes ima dve ćerke.

Priznao je da mu sve ovo daje dodatni podstrek, kao i da je spreman za ulogu "radnika obezbeđenja" u budućnosti posle rođenja Olivije.

"Naravno da postoji dodatna motivacija, hoću da igram košarku za njih, da kada odrastu mogu da vide šta je njihov tata uradio u košarci, ali u isto vreme želim da budem tu za njih. I na terenu i van terena. Definitivno ću postati njihov telohranitelj."

"Teško mi je bilo da ih ostavim"

Emotivno je Luka doživeo sve to, nije mu bilo svejedno kada je shvatio da mora da se vrati nazad u Los Anđeles.

"Ne znam kako da opišem sve, mnogo stvari se dešavalo, bio sam u Sloveniji zbog rođenja ćerke, bio je to pravi rolerkoster. Ne znam koji dan sam otišao, ali sam otišao iz Los Anđelesa posle meča sa Finiksom. Leteo sam oko 12 sati, ne sećam se, bio sam premoren, tu je i vremenska razlika, bilo je dosta stvari, ali je bilo vredno svega. Video sam obe ćerke, teško mi je bilo da se vratim i da ih ostavim. Ipak, takav je posao, morao sam da se vratim i da igram", zaključio je Dončić.