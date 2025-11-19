Crvena zvezda će na meču sa Valensijom u Evroligi opet moći da računa na tri dugo očekivana košarkaša. Ipak, izostanaka i dalje ima previše.

Izvor: Instagram/crvenazvezdakk

Crvena zvezda je obradovala navijače! Tim pritisnut ogromnim brojem povreda se nakon poraza u ABA ligi od Cedevita Olimpije sprema za gostovanje Valensiji u petak od 21 čas.

Na snimcima sa treninga crveno-bijelih jasno je da su sa timom tri igrača čiji se povratak na teren već očekuje već neko vrijeme - Čima Moneke, Džordan Nvora i Devonte Grejem.

Do meča sa Valensijom još je ostao jedan dan, a djeluje da su tri igrača koji su propustili prethodne mečeve spremni da pomognu Saši Obradoviću za duel sa španskim timom.

Ko fali, a ko se vraća?

Čima Moneke je bio jedan od najboljih igrača Crvene zvezde otkako je počela sezona, kako u napadu tako i u odbrani. Postavio se kao odlično rešenje i na pozicji pet, a nije ga bilo na nekoliko prethodnih mečeva.

Džordan Nvora nije sa timom od kraja oktobra i meča sa Baskonijom gdje je postigao 19 poena uz 7 skokova i 6 asistencija. Bio je apsolutno najbolji igrač crveno-belih dok je igrao, ali ga nije bilo već sedam utakmica.

Što se tiče Devontea Grejema, njega nema praktičn o od početka sezone i čeka se da vidimo kako će se uklopiti u tim. Bio je planiran kao prvo rešenje na mjestu plejmejkera, ali za sada nije debitovao u Evroligi.

Čak i ako se sva trojica vrate, daleko je Zvezda od toga da može da računa na sve košarkaše. Daleko su od povratka Ajzea Kenan, Džoel Bolomboj i Hasijel Rivero. Tajson Karter je bolestan, a povrijeđen je i Ebuka Izundu.