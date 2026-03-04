U prijavi inspekciji, Ćipranić naglašava da naknadni radovi na spiralnom stepeništu unutar objekta pozorišta mogu “ugroziti život i zdravlje ljudi” jer su urađeni nestručno i “bez saglasnosti i odobrenja”.

Dio radova na zgradi Gradskog pozorišta “nakon izvjesnog vremena mogu imati katastrofalne posljedice”, upozorio je tehnički direktor u Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice Vlatko Ćipranić i prijavio to Urbanističko-građevinskoj inspekciji Ministarstva prostornog planiranja, uređenja prostora i državne imovine, prenose Vijesti.

On inspekciju upozorava i na to da menadžment Agencije, na čijem je čelu Bajko Vučićević, planira da uradi nadstrešnicu na objektu iako nije predviđena projektom, a radovi nikada nijesu prijavljeni, zbog čega je reagovao i izvođač radova.

“Ovom prijavom izvršavam svoju građansku dužnost da Vas obavijestim o opasnosti ako se hitno ne reaguje i cijenim da je od momenta ove prijave odgovornost na Vama”, poručuje Ćipranić, pored ostalog, u materijalu dostavljenom inspekciji.

Iz resora Slavena Radunovića potvrdili su “Vijestima” da su primili prijavu.

“Obavještavamo Vas da je predmetna prijava Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice dostavljena Ministarstvu i da će građevinska inspekcija po istoj postupiti shodno zakonom povjerenim ovlašćenjima”, tvrde iz tog resora.

Iz Agencije za izgradnju i razvoj poručuju da sve rade u skladu sa pravilima i građevinskom dozvolom, uz pozitivno mišljenje projektanta.

“Napominjemo da vođa nadzornog tima a ujedno i nadzor za konstrukciju objekta, imenovan za realizaciju novougovorenih radova u protekle više od dvije godine nije problematizovao ovo pitanje, niti ga isticao po pitanju bilo čega. Naprotiv, dao je nalog izvođaču radova da na preostalom dijelu stepeništa i podesta postave ogradu, što ne bi uradio da ima bilo šta sporno”, poručuju iz Agencije.

U prijavi od 24. februara, Ćipranić tvrdi da su određeni radovi na Gradskom pozorištu “nezakoniti”.

On tvrdi da je “spiralno stepenište srušeno bez saglasnosti i odobrenja”.

“I to na način što je hiltijima okrunjen beton, a ostala je poremećena armatura i potpuno izgubljena statika. Stepenište je naknadno krpljeno i nalivano sa potpuno uklonjenim konstruktivnim djelovima betona… Ovakvo stepenište koje ugrožava bezbjednost i zdravlje ljudi planirali su da fingiraju kao ispravno”, stoji u prijavi u koju “Vijesti” imaju uvid.

Iz Agencije potvrđuju da je “spiralno stepenište u centralnom holu Gradskog pozorišta srušeno na osnovu zahtjeva korisnika prostora”.

“A na osnovu saglasnosti projektanta ‘Ing invest’ d.o.o. Naime, u centralnom holu su prvobitnim projektom bili projektovani vjetrobrani i biletarnica između dva vjetrobrana i dva spiralna stepenišna kraka. Slobodni prostor hola između biletarnice i stepenišnog kraka je iznosio svega dva metra, što je dodatno zauzimalo ionako mali prostor koji je preostao u holu, a imajući u vidu i broj ljudi koji će se okupljati u holu”, odgovorili su “Vijestima” iz Agencije.

“Nadzor u predmetnim radovima su bili nadzorni inženjeri Agencije za izgradnju, tako da nadzor nije dodatno plaćan. Armatura predmetnog stepenišnog kraka “nije poremećena”, odnosno nije narušena stabilnost objekta, što je projektant i iznio u svom odgovoru - mišljenju. Naprotiv, uklanjanjem jednog stepenišnog kraka, dobili smo nešto veću površinu hola, a rasteretili gredu koja je držala taj krak. Navedeno je obrađeno izmjenama i dopunama Glavnog projekta, odrađene od strane projektanta - ‘Ing invest’”, naglasili su iz Agencije, dostavljajući redakciji i mišljenje “Ing investa” od prije gotovo šest godina.

U tom mišljenju se, pored ostalog, navodi da je stepenište u holu moguće “i ukloniti jer nema konstruktivni značaj”.

Ćipranić u prijavi kaže i da menadžment planira da na pozorištu uradi nadstrešnicu koje nema u projektu, a da ih je izvođač radova dva puta upozoravao na to da se radovi moraju prijaviti. Taj plan potvrđuju i u Agenciji.

“Agencija planira postavljanje nadstrešnice na objektu Gradskog pozorišta radi zaštite klima komora, kanala i druge opreme termotehnike na krovu objekta. Ova oprema iz funkcionalnih razloga mora biti zaštićena. Natkrivanje će se izvršiti montažnom čeličnom konstrukcijom sa trapezastim limom kao pokrivačem i oblogama od akvapanela i žaluzina, u zavisnosti od potreba navedene opreme za ventilisanjem”.

Iz Agencije tvrde da se ti radovi izvode u sklopu građevinske dozvole za čitav objekat.

“Radovi su započeti po zakonu koji je važio 2016. godine, po kom nije bilo prijave gradnje (dobijena građevinska dozvola), i po istom zakonu moraju biti završeni. Predmetna dopuna Glavnog projekta je urađena od strane projektanta ‘Infrastruktura’ d.o.o., a projektant osnovnog objekta “Inginvest” dao je predlog Idejnog rješenja za natkrivanje koje je obuhvaćeno izmjenama tehničke dokumentacije. Predstoji tehnička kontrola - revizija ovog projekta, pa tek nakon toga izvođenje radova”.

Međutim, u prijavi inspekciji, Ćipranić dostavlja i dopis izvođača radova od sredine januara ove godine:

“Imajući u vidu da su radovi na sistemu ventilacije Gradskog pozorišta uveliko počeli, smatramo da će se brzo steći uslovi za montažu nadstrešnice na krovu objekta. Konstrukcija je pripremljena još u avgustu 2023. godine i krajnje je vrijeme da se ugradi. U prilogu dopisa dostavljamo Vam tehnički prilagođen projekat nadstrešnice na saglasnost i odobrenje. Takođe, Vas molimo da u najkraćem roku prijavite pomenute radove nadležnoj inspekciji, budući da isti nijesu obuhvaćeni Glavnim projektom, na osnovu koga je izdata građevinska dozvola”, navodi se u dopisu jednog od izvođača, koji potpisuje izvršni direktor te kompanije.