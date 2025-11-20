Trener Crvene zvezde Saša Obradović otkrio je da Devonte Grejem neće igrati protiv Valensije u Evroligi, u petak uveče.

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće ekipi Valensije u petak uveče, a ni na tom meču na terenu neće biti Devonte Grejem. Trener crveno-bijelih Saša Obradović otkrio je kakva je situacija sa povrijedama u njegovom timu, kao i da Amerikanac koji je ljetos stigao da bude jedan od lidera tima i dalje ne može na parket.

Pred gostovanje u Španiji sa ekipom su trenirali Džordan Nvora i Čima Moneke, pa bi oni mogli da dobiju minute u Valensiji, ali to nije slučaj sa Grejemom. Na debitantski nastup beka u Evroligi navijači Zvezde će morati još da sačekaju, a mnogi od njih se nadaju da bi naredne nedjelje u duplom kolu Obradović mogao da ima još više igrača u konkurenciji:

"Grejem se tek priključio ekipi, nije realno da igra. Dobro je da je tu, treba da uči još malo. Nije on ni onomad naučio šta je evropska košarka. Mislim da je nerealno da igra, ali biće s nama. To je važno, da kupi informacije. Imamo očekivanja od njega", rekao je Saša Obradović.

Svojevremeno je Grejem odigrao preko 340 mečeva u NBA ligi, nakon što je među najbolje košarkaše na svijetu stigao kao 34. pik na draftu 2018. godine. Ipak, u Evropi za sada nije uspio da ostavi dublji trag jer ga je povrijeda udaljila od terena odmah nakon potpisivanja ugovora sa Crvenom zvezdom.