Olimpijakos i Fenerbahče neće igrati meč 14. kola u zakazanom terminu.

Izvor: Nick Paleologos / AFP / Profimedia

Derbi meč 14. kola Evrolige između Olimpijakosa i Fenerbahčea je odložen, zvanično je saopštilo takmičenje najboljih evropskih timova. Razlog za odlaganje utakmice koju je trebalo da igraju velikani evropske košarke je loše vrijeme koje je pogodilo Grčku, a posebno predio oko Atine i Pireja, njenog predgrađa.

Utakmica je bila zakazana za četvrtak u 20:15, a trenutno nije poznato za kada će biti odložena. Ovo je trebalo da bude prvi ovosezonski duel Olimpijakosa i Fenerbahčea, ali i jedan najzanimljivijih mečeva u 14. rundi Evrolige pošto za oba tima ima izuzetan značaj. Obje ekipe trenutno imaju skor od 8-5.

The EuroLeague Regular Season Round 14 game between@Olympiacos_BCand@FBBasketbolhas been suspended following a recommendation from the local government due to severe weather conditions affecting the area during today.



Euroleague Basketball will evaluate with the affected… — EuroLeague (@EuroLeague)December 4, 2025

"Meč 14. kola ligaškog dijela sezone Evrolige između Olimpijakosa i Fenerbahčea je odložen na preporuku lokalne vlade zbog ekstremnih vremenskih uslova koji pogađaju područje danas. Evroliga će zajedno sa pogođenim timovima razmotriti najbolje moguće opcije za odigravanje utakmice na osnovu dostupnih termina. Više informacija biće objavljeno u narednim danima", navodi se u kratkom saopštenju takmičenja.



