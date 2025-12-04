Nikola Jokić je imao nevjerovatan meč u pobjedi Denvera nad Indijanom, ali je ipak prva tema te utakmice bila nestvarna partija Džamala Mareja.

Nikola Jokić je ponovo bio sjajan i Denver je uspio rutinski da savlada Indijana Pejserse 135:120. Srpski košarkaš je zamalo došao do tripl-dabla jer je ovoga puta upisao 24 poena, 13 asistencija i 8 skokova.

Ipak junak pobjede nije bio Jokić već Džamal Marej. Iako se u posljednje vrijeme mučio sa povrijedom plejmejker Denvera je upisao čak 52 poena uz 6 skokova i 4 asistencije na duelu sa Pejsersima

Osim njih dvojice dvocifreni su bili BRus Braun sa 14 i Pejton Votson i Tim Hardavej sa po 11 poena. Kod Pejsersa uspio je Paskal Sjakam da upiše 23 poena, 16 je imao Nemhard, 15 Maturin, po 14 Mekonel i Šepard, a 11 Voker.

Nakon ove pobjede Denver sa 15 pobjeda i 6 poraza zauzima četvrto mesto Zapada. Odmah su Nagetsi iza Hjustona i Lejkersa, dok je Oklahoma sa 21 pobjedom i samo jednim porazom daleko ispred.