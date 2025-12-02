Nikola Jokić imao tripl-dabl u porazu Denvera od Dalasa, a odigrao je partiju kakva nije viđena 58 godina.

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić odigrao je još jednu nevjerovatnu partiju prethodne noći i zabilježio je 11. tripl-dabl u sezoni, međutim neće se previše radovati s obzirom na to da je njegov Denver doživio poraz. I da stvar bude gora, nije to protiv nekog iz vrha Istoka ili Zapada, nego od Dalasa koji je u vrlo lošoj formi čitave sezone.

Opustili su se igrači Denvera i dozvolili su da ih Dalas pobijedi u "Bol areni" 131:121, pa će tako još jedna istorijska utakmica našeg Jokića otići u zaborav. I za to niko drugi nije kriv do njegovih saigrača koji su olako shvatili susret sa Mavsima.

Jokić nije, već u prvoj četvrtini je dominirao i ostvario brojke kakve niko nije od sezone 96-97 (15+ poena, 9+ skokova i 6+ asistencija u prvoj četvrtini), da bi na kraju odigrao meč kakav nije viđen punih 58 godina - od davne 1957. i Malika Stouksa. Na kraju je Jokić imao 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija, ali džaba mu kada je izgubio, što je jedina stvar koja njega zanima kada izađe na parket.

Jokic vs Dallas:



29 PTS

20 REB

13 AST



The first player since Maurice Stokes in 1957 to record those numbers in a loss.pic.twitter.com/uVg1BINT93 — StatMuse (@statmuse)December 2, 2025



U odbranu Denvera, i dalje su povrijeđeni Kristijan Braun i Aron Gordon, međutim najplaćeniji uz Jokića moraju bolje. Džamal Marej i Kem Džonson dali su samo po 10 poena, dok je značajno napredovao Spenser Džouns ubacivši 28. Solidan je bio i Pejton Votson sa 15, dok je sa klupe solidan doprinos imao i Tim Hardavej sa 13 poena.

Players with 15+ points, 9+ rebounds and 6+ assists in a quarter since 1996-97:



- Nikola Jokic (tonight in the 1st quarter)



That's the listpic.twitter.com/wRu1D3HNNe — ClutchPoints (@ClutchPoints)December 2, 2025

Da stvar bude gora, čini se da je i Marej doživio novu povredu i vidjećemo šta će pregledi pokazati, koliko će biti "aut".

Što se tiče Mevsa, odlično je odigrao povratnik Entoni Dejvis sa 32 poena i 13 skokova, dok je Kuper Fleg - prvi pik sa ovogodišnjeg drafta - počeo da igra sve bolje i prethodne noći je ubacio 24 poena uz osam skokova.

