Prema informacijama bivšeg košarkaša Partizana Slađana Stojkovića Željko Obradović bi trebalo da se obrati u toku današnjeg dana.

BIvši košarkaš Slađan Stojković gostovao je u ponedeljak uveče u podkastu "Super Indirektno kod Popa i Milana" na TV Una gdje je fokus bila ostavka Željka Obradovića u Partizanu. S obzirom na to da je Slađan Stojković u kontaktu sa svima iz čuvene šampionske generacije Partizana iz 1992. godine, kazao je i da ima interesantne informacije o tome.

"Ja mislim da to još nije definitivno. To je dobro za sve nas koji navijamo za Partizan. Rasplet će tek da uslijedi, to su informacije koje ja imam i očekujemo sjutrašnji dan (utorak, prim. aut.) da se Željko vjerovatno obrati", rekao je Stojković.

Na pitanje voditelja Milana Kalinića koliko su pouzdane informacije, Slađan Stojković se nasmijao: "Pa pouzdane su ha-ha. Pouzdane su, ne mogu da pričam. Mislim da će se sjutra znati dosta toga i da će dosta toga biti riješeno", naglasio je jedan od najboljih strijelaca jugoslovenske košarke.

Ko, ako ne Željko Obradović?

U međuvremenu je predsjednik kluba Ostoja Mijailović ostao "zaključan" po pitanju novog trenera Partizana i rekao je da i dalje nije nikoga kontaktirao, kao i da će to biti zadatak novog sportskog direktora Žarka Paspalja.

"Reakcija navijača protiv Bajerna? Prvo da vidim ko će biti na klupi", rekao je Slađan Stojković i dodao: "Pa ne mora da bude niko to je sigurno. Ali, ako ne bude Željko... Jedino rešenje, a da se strasti smire za Partizan i navijače, može da bude opcija - Dule Vujošević hipotetički ili Sale Đorđević koji je dao trojku, i da nastavi niz posle Željka Obradovića. Ovo je samo ono što ja mislim i šta bi navijači najlakše prihvatili posle Željka, ali ako Željko kaže da neće... Nadamo se da će nešto sjutra da kaže. Mislim da bi jedino Sale i Dule bili neka amortizacija za ovo", naglasio je on.

Slađan Stojković je oko godinu dana bio igrač Željka Obradovića u Partizanu i ne zaboravlja koliko je bio značajan za njegovu karijeru.

"Ja sam bivši igrač Partizana i ja bi najviše volio da Željko ostane. Ova ljubav, čekanje na aerodromu, nisam mogao da vjerujem šta gledam. Ova situacija nije normalna, ovo je Željko Obradović - jedan. Ne postoji ih deset. Šta ima tu loše što želimo da ostane Željko?", zaključio je Stojković.