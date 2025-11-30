Poznati trener Duško Vujošević oglasio se povodom situacije u KK Partizan u kome je Željko Obradović dao otkaz.

Izvor: MN Press

Situacija u KK Partizan u ovom trenutku uopšte nije dobra. Osim što su rezultati zatajili ove jeseni, problem je i ostavka trenera Željka Obradovića zbog koje je u klubu prethodnih pet dana bilo vanredno - i završilo se tako što je potvrdio svoj odlazak, uprkos ubjeđivanju navijača i rukovodstva da se predomisli.

O ovoj temi koja boli sve koji vole crno-bele boje oglasio se i bivši trener Partizana Duško Vujošević koji je bio vrlo kratak, ali jasan i imao je poruku za sve one koji rade u klubu.

"Šta da vam kažem, ništa ne znam. Žao mi je što se ruši Partizan. Bolje bi im bilo da se spremaju za Crvenu zvezdu, nego što ratuju između sebe. Tačka, dovoljno", kazao je Vujošević u izjavi za "Sport Klub" povodom situacije u kojoj se nalazi Partizan u ovom trenutku.

Partizan trenutno nema ni trenera, a ni sportskog direktora, dok ni igračima nije svejedno pošto su u vanrednim okolnostima održali jučerašnji trening u "Beogradskoj areni" ispred koje su bili navijači. Baš tada je saopšteno da Obradović sigurno odlazi.

Vidi opis "Spremajte se za Zvezdu umjesto što ratujete": Vujošević se oglasio o vanrednom stanju u Partizanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 16 / 16

Već u četvrtak Partizan igra svoj naredni meč, protiv Bajerna u Beogradu, zatim gostuje Klužu u nedelju, a onda iduće nedelje (12. decembar) je čeka "vječiti" derbi sa Crvenom zvezdom - prvi u ovoj sezoni i to u Evroligi. Baš o njemu je Duško Vujošević govorio i poručio klubu da se sprema za taj duel.