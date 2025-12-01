Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović smatra da je Željko Obradović bio "nemoćan u nekim stvarima"

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAImages/Radio-televizija Srbije

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović komentarisao je odlazak vodećeg tandema sportskog sektora Partizana, trenera Željka Obradovića i sportskog direktora Zorana Savića.

"Nemam namjeru to da komentarišem. Oni to treba da rješavaju među sobom iz raznoraznih razloga. Imamo interesantne odnose iz prethodnog perioda dok sam bio u Zvezdi, kada sam možda i upozorio da će se neke stvari dogoditi. Puno je raznih ljudi, da ne upotrijebim nešto drugo, ušlo u košarku. Neka riješe, želim im što bolje rešenje, ali moram da kažem da nikad nisam vidio bespomoćnijeg Željka Obradovića. Jednostavno je bio nemoćan u nekim stvarima i to nisam vidio"

"Imao sam priliku da radim sa njim, bio je trener reprezentacije 1996. i 1997, bili smo svi mlađi, ali ovo što sam vidio nije bilo dobro. Bukvalno je došlo do toga da ga igrači ne slušaju. Pitanje je i da li ga vide, a kamoli da ga slušaju. Kako je došlo do toga? Neka vide", kazao je on za Radio-televiziju Srbije.

Željko Obradović otišao, Partizan u teškoj situaciji

Trener Partizana Željko Obradović podnio je ostavku u srijedu, a definitivno napustio klub u subotu, kada su crno-bijeli saopštili da je odbio predložene uslove da povuče ostavku. Dan prije njega, klub je napustio i sportski direktor Zoran Savić, pa će šampion ABA lige početkom decembra morati da krene ispočetka - usred sezone.

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović oglasio se o situaciji u klubu u nedelju uveče i prvi put govorio o načinu i detaljima odlaska Željka Obradovića iz Humske.

Do daljeg, crno-bijele će voditi trener Mirko Ocokoljić.