Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović u nedelju uveče izlazi pred javnost

Izvor: MN Press

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govoriće u nedelju uveče prvi put od odlaska Željka Obradovića iz Humske. U danu kada je ozvaničeno da je najtrofejniji trener Evrope napustio klub, najavljeno je da će Mijailović govoriti u emisiji voditeljke Minje Miletić o stanju u klubu i odlukama uprave.

Nakon dramatičnih i napetih dana i situacije koja je kulminirala ove subote, Mijalović će izaći u javnost i govoriti o kraju ere Željka Obradovića u klubu i početku nove, koja će započeti u narednim danima.

I klub je u saopštenju o rastanku sa Obradovićem najavio svoje dalje poteze.

"Povodom novonastale situacije, zakazana je sjednica Upravnog odbora KK Partizan za početak naredne nedelje, sa temom postavljanja novog sportskog direktora i strategije u radu sportskog sektora, nakon čega će biti održana i konferencija za medije. Vrijeme i mjesto konferencije će predstavnicima medija biti saopšteni naknadno", saopštio je klub.

Pred crno-bijelima velike odluke

Partizan će u narednim danima morati da imenuje ključne ljude sportskog sektora - sportskog direktora i trenera. Prva funkcija je upražnjena od petka i odlaska Zorana Savića, a nakon najave da će ga naslijediti Žarko Paspalj nije bilo novih informacija o tome.

Istovremeno - i hitnije, Partizan će morati da traži novog trenera, jer je naredni meč zakazan za četvrtak protiv Bajerna u Evroligi i crno-beli u njemu imaju imperativ pobjede posle serije loših rezultata i sedam poraza u poslednjih osam mečeva.