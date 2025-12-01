Vrhunska partija Luke Dončića koji opet ispisuje istoriju NBA lige.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Luka Dončić odigrao je prethodne noći još jedan izvrstan meč za L.A. Lejkerse i odveo ih do sedme uzastopne pobjede. Lejkersi su savladali u svojoj areni Nju Orleans (133:121), a Dončić je usput stigao da izjednači i vlastiti NBA rekord koji je postavio prije tri godine.

O čemu se radi? Dončić je postao igrač koji je najbrže u sezoni uspio da stigne do 500 poena, 100 skokova i 100 asistencija, što je već uradio 2022. godine. Takođe u samo 15 nastupa. Ovoga puta je doduše to uradio još impresivnije.

Luka Doncic is tied as the fastest player ever to reach 500 PTS, 100 REB, & 100 AST in a season.



He ties himself from 2022.pic.twitter.com/pejiYsMJXl — Real Sports (@realapp)December 1, 2025



Njegova ekipa igra fantastično od početka godine i zato je jedan od kandidata za šampionsku titulu, pošto su "ključevi" upravo kod Dončića. Prethodne noći postigao je 34 poena (9/22 iz igre) uz još 12 skokova i sedam asistencija, opet bez Lebrona Džejmsa na parketu. Drugi najbolji strijelac tima bio je Ostin Rivs sa 33 poena, a imao je još pet skokova i osam asistencija. Odličan meč odigrao je i Ejton (22 poena, 22 skokova).

Što se tiče Nju Orleansa, koji se žestoko muči i ove sezone, predvodio ga je Brajs Mekgovens sa 23 poena, Sadik Bej imao je 22, a Džeremaja Firs još 21. Ni ovoga puta u timu nije bilo Zajona Vilijamsona.

LUKA 4-POINT PLAY FOR 30!



That's 6 straight games with 30+ for Dončicpic.twitter.com/RhrhTbVCdI — NBA (@NBA)December 1, 2025



Prethodne noći nije bilo srpskih igrača na NBA parketu, a trener Darko Rajaković izgubio je drugu uzastopnu utakmicu sa Torontom.

