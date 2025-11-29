Luka Dončić pružio je još jednu sjajnu partiju u novoh NBA sezoni, a to je učinio protiv bivšeg kluba, ekipe Dalasa

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Luka Dončić i Lejkersi uspjeli su da zabilježe šestu pobjedu u nizu, ovog puta tim iz Los Anđelesa bio je bolji od Dalasa 129:119. Slovenac je igrao protiv bivšeg kluba kojem je ubacio 35 poena, a uz to je podijelio i 11 asistencija i uhvatio pet lopti, pa je još jednom pokazao da je možda i istorijska greška tog kluba odluka da ga trejduju u drugi tim.

Reprezentativac Slovenije još jednom je bio inspirisan da dominira na terenu, tako da je pogađao 56 posto šuteva iz igre (10/18). Sa linije penala bio je nepogrešiv, dok je za tri poena pogodio četiri puta iz devet pokušaja, a za dva poena je šutirao 6/9 što je 67 posto. Jedini bolji od Dončića u domaćoj ekipi bio je Ostin Rivers koji je ubacio 38 poena i uhvatio osam lopti.

Može se reći da je ovaj tandem nevjerovatan, pošto Rivers od povratka na teren beleži sve bolje partije, a u kombinaciji sa Dončićem to je dobitak za ekipu Lejkersa. Tako je ovaj tandem od samog početka nametnuo ritam i mada je Dalas uspio da se vrati do poluvremena, Dončić je u trećoj četvrtini bio vrlo važan za domaću ekipu i ponovo je vratio prednost, pa se do kraja susreta pitanje pobjednika nije postavljalo.

LUKA DONCIC TO LEBRON JAMESpic.twitter.com/b1uUWX9IL6 — Legion Hoops (@LegionHoops)November 29, 2025

S druge strane, Entoni Dejvis koji je stigao u Dalas kao zamena za Luku Dončića nije zabilježio ni približnu statistiku kao Slovenac. On je ubacio 12 poena i uhvatio po pet skokova i asistencija za 28 minuta na parketu. U gostujućoj ekipi najbolji je bio Pi Džej Vašington koji je postigao 22 poena i devet skokova.