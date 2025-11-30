Naši košarkaši savladali su večeras u gostima Rumuniju 80:75 u meču 2.kola B grupe kvalifikacija za Mundobasket.

Reakcija Crne Gore nakon poraza od Portugala u prvom kolu bila je ekspresna.

Naši košarkaši savladali su večeras u gostima Rumuniju 80:75 u meču 2.kola B grupe kvalifikacija za Mundobasket.

Ova mlada ekipa koja tek treba da pokaže potencijal, večeras je prikazala samo dio onoga što bi u narednom periodu mogao da bude kvalitet za najveće domete.

Bio je ovo težak duel u kojem su naši imali veliku prednost na poluvremenu, koja se u nastavku istopila, ali su ipak uspjeli da trijumfuju na kraju.

Odlično su naši započeli duel. Prva četvrtina je protekla u dominaciji u napadu. Rumuni su uspjeli samo dva puta da izjednače, na 3:3 i 5:5. Nakon toga, igra i rezultat su bili na strani crnogorske selekcije. Raspoloženi Hadžibegović, Slavković i Peri, sipali su trojke i šuteve sa distanci. Prvi period igre smo riješili u svoju korist 26:17.

U drugom periodu još bolja igra Crne Gore u napadu i prednost koja je dodatno uvećana. Rumuni su samo jednom uspjeli da priđu na 7 razlike, a ostatak druge četvrtine je protekao u dominaciji izabranika Andreja Žakelja koji su ponovo bili precizni sa svih pozicija i na odmor otišli sa velikih 15 razlike – 49:34.

Treća četvrtina je bila jako turbulentna i pripala je rivalu. Uslijedio je blagi pad u igri Crne Gore koja je dozvolila domaćinu da serijom od 10:0 istopi veliku razliku sa poluvremena u priđe na svega 6 poena razlike sredinom četvrtine. Potom su naši uzvratili serijom 7:0 i vratili dvocifrenu prednost, ali je ovaj period igre pripao domaćinu rezultatom 22:16.

U samom finišu, Crna Gora kao da je počela da gubi ritam i velika razlika sa poluvremena se istopila. Rumuni koji su bili u zaostatku od 15, prišli su na svega 4 razlike pred kraj meča. Uslijedio je period faulova, tehničkih grešaka i nepovezane igre u napadu na obje strane. U takvoj igri, naš tim je ipak bio pribraniji i bolje se snašao. Kada se sve lomilo, na minut do kraja, Ivanović, Peri i Slavković pogađaju trojke koje su i definitivno prelomile meč, jer su donijele našoj selekciji osjetnu prednost za mirnu završnicu. Na kraju, trijumf, ali ne tako ubjedljiv kako se očekivalo nakon prvog poluvremena – 80:75.

Najefikasniji u našem timu bio je Peri sa dabl-dabl učinkom od 16 poena i 10 asistencija, a podršku je imao u Slavkoviću koji je zabilježio 13 poena i Nikoliću koji je upisao 11 koševa i 6 skokova.

U domaćem taboru izdvojio se očekivano Rasel sa 20 koševa i 7 uhvaćenih lopti, prenosi CdM.

U drugom duelu našu grupe između Portugala i Grčke, trijumf je pripao ”Helenima” koja su slavili rezultatom 76:68.

Naredne duele u kvalifikacijama za Mundobasket igramo u februaru i martu 2026.godine.

Prvo 27.februara gostujemo Grčkoj, a onda 2.marta igramo protiv istog rivala u Podgorici.